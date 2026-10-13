We wtorek w Paryżu trwały dwie demonstracje poparcia dla ruchu licealistów. Kolumny wyruszyły z dwóch różnych miejsc po godzinie 14:00 i miały połączyć się pod koniec akcji. Do uczestników jednego z marszów dołączyli politycy partii Francja Niepokorna, w tym Jean-Luc Mélenchon.

Hasła przeciwko policji i starcie

Podczas marszu, który rozpoczął się w pobliżu ratusza w centrum Paryża, pojawiły się hasła przeciwko policji oraz oskarżenia pod adresem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Na jednym z transparentów napisano: „Macron i jego policja prowadzą z nami wojnę”.

Uczestnicy marszu zmusili również do odwrotu agresywną grupę, która, jak podaje RMF24, próbowała podpalić samochód. Policja obserwowała sytuację z pewnej odległości.

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Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez, odpowiadając na pytania posłów parlamentu, ponownie bronił działań funkcjonariuszy. Według niego policja nie dokonuje zatrzymań podczas pokojowych demonstracji, a zatrzymania następują w przypadku naruszeń lub przemocy.

Związki zawodowe zapowiedziały akcje w listopadzie

Przewodnicząca związku zawodowego CGT Sophie Binet, która była obecna na demonstracji w Paryżu, oświadczyła, że związki zawodowe chcą 5 listopada przeprowadzić nowe demonstracje i strajki z różnymi postulatami. Według niej celem akcji jest uzyskanie odpowiedzi rządu na żądania protestujących, w tym odrzucenie cięć budżetowych.

Wcześniej we wtorek francuskie Ministerstwo Edukacji poinformowało, że od początku protestów licealistów obrażenia odniosło ponad 100 pracowników sektora edukacji. Spośród nich 20 osób ucierpiało w miniony poniedziałek.

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