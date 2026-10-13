周二，巴黎持续举行两场支持高中生运动的示威活动。队伍在14时后从两个不同地点出发，并计划在活动结束时汇合。包括让-吕克·梅朗雄在内的“不屈法国”党政治人士加入了其中一场游行的参与者。

反对警方的口号与冲突

在从巴黎市中心市政厅大楼附近开始的游行中，出现了反对警方的口号以及针对法国总统埃马纽埃尔·马克龙的指责。其中一块标语牌写着：“马克龙和他的警察在与我们开战。”

游行参与者还迫使一个激进团体后退。据RMF24报道，该团体试图点燃一辆汽车。警方在一定距离外观察事态。

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法国内政部长洛朗·努涅斯在回答议会议员提问时，再次为执法人员的行动辩护。他表示，警方不会在和平示威期间实施拘留，只有在发生违法行为或暴力事件时才会拘留人员。

工会宣布11月举行行动

出席巴黎示威活动的法国总工会（CGT）负责人索菲·比内表示，工会希望于11月5日举行新的示威和罢工，并提出不同诉求。她称，这些行动旨在促使政府回应抗议者的要求，其中包括放弃预算削减。

周二早些时候，法国教育部表示，自高中生抗议开始以来，已有100多名教育领域工作人员受伤。其中20人于上周一受伤。

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