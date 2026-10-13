CGT закликала до нових протестів і страйків у Франції 5 листопада — RMF24

У Парижі у вівторок тривали дві демонстрації на підтримку руху ліцеїстів. Колони вирушили з двох різних точок після 14:00 та мали об’єднатися наприкінці акції. До учасників одного з маршів приєдналися політики партії «Нескорена Франція», зокрема Жан-Люк Меланшон.

Гасла проти поліції та сутичка

Під час ходи, що почалася біля будівлі мерії в центрі Парижа, з’явилися гасла проти поліції та звинувачення на адресу президента Франції Еммануеля Макрона. На одному з плакатів був напис: «Макрон і його поліція ведуть із нами війну».

Учасники маршу також змусили відійти агресивну групу, яка, за повідомленням RMF24, намагалася підпалити автомобіль. Поліція спостерігала за ситуацією з певної відстані.

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Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, відповідаючи на запитання депутатів парламенту, знову захистив дії правоохоронців. За його словами, поліція не проводить затримань під час мирних демонстрацій, а затримання відбуваються у разі порушень або насильства.

Профспілки анонсували акції на листопад

Очільниця профспілки CGT Софі Біне, яка була присутня на демонстрації в Парижі, заявила, що профспілки хочуть провести 5 листопада нові демонстрації та страйки з різними вимогами. За її словами, мета акцій — домогтися відповіді уряду на вимоги протестувальників, серед яких — відмова від бюджетних скорочень.

Раніше у вівторок Міністерство освіти Франції повідомило, що від початку протестів ліцеїстів травм зазнали понад 100 працівників освітньої сфери. Із них 20 осіб постраждали минулого понеділка.

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