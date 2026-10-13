Sąd Pracy w RPA udzielił tymczasowej ochrony sądowej dr. Innocentowi Sirovha w sporze dotyczącym powołania dyrektora generalnego Narodowego Funduszu Umiejętności (NSF). To niepowodzenie ministra szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego Butiego Manameli, który nakazał ponowne ogłoszenie konkursu na to stanowisko.

Spór dotyczący konkursu

Jak informuje TimesLIVE, dobór kandydatów został już zakończony przez dyrektora generalnego w resorcie ministra, a Sirovha został rekomendowany do powołania. Przeszedł procedurę selekcji i był rekomendowanym kandydatem na to stanowisko.

Sirovha zwrócił się do sądu z żądaniem zakazania Manameli podejmowania dalszych działań w celu ponownego ogłoszenia wakatu. Wniósł także o niedopuszczenie do składania, przygotowywania lub przetwarzania dokumentów wymaganych do nowego konkursu. Sędzia Lagrange uznał, że wnioskodawca uzasadnił podstawy do udzielenia tymczasowej ochrony.

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Procedura doboru

NSF ogłosił nabór wniosków na stanowisko szefa w lutym ubiegłego roku. Fundusz zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji bezrobotnej i znajdującej się w trudnej sytuacji młodzieży. Według publikacji, po zakończeniu procedury Sirovha został poproszony o oddanie odcisków palców — był to jeden z ostatnich etapów przed przekazaniem jego kandydatury do zatwierdzenia.

TimesLIVE zaznacza również, że Manamela niedawno przegrał inny spór sądowy z radą Narodowego Programu Pomocy Finansowej dla Studentów (NSFAS). Orzeczenie oznaczało, że jego krok polegający na rozwiązaniu rady i powołaniu administratora został faktycznie uchylony.

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