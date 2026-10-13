Трудовой суд в ЮАР предоставил временную судебную защиту доктору Инносенту Сировхе в споре о назначении генерального директора Национального фонда навыков (NSF). Это стало неудачей для министра высшего образования и профессиональной подготовки Бути Манамелы, который распорядился повторно объявить конкурс на должность.

Спор о конкурсе

Как сообщает TimesLIVE, отбор кандидатов уже завершил генеральный директор в ведомстве министра, а Сировха был рекомендован к назначению. Он прошел процедуру отбора и был рекомендованным кандидатом на должность.

Сировха обратился в суд с требованием запретить Манамеле предпринимать дальнейшие шаги для повторного объявления вакансии. Он также просил не допустить подачи, подготовки или обработки документов, необходимых для нового конкурса. Судья Лагранж пришел к выводу, что заявитель обосновал основания для предоставления временной защиты.

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Процедура отбора

NSF объявил прием заявок на должность руководителя в феврале прошлого года. Фонд занимается повышением квалификации безработной и малообеспеченной молодежи. По данным издания, после завершения процедуры Сировху пригласили сдать отпечатки пальцев — это был один из заключительных этапов перед передачей его кандидатуры на согласование.

TimesLIVE также отмечает, что Манамела недавно проиграл другой судебный спор с советом Национальной схемы финансовой помощи студентам (NSFAS). Решение означало, что его шаг по роспуску совета и назначению администратора был фактически отменен.

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