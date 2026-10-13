Hezbollah ma modernizować drony FPV w Libanie — Jerusalem Post

Hezbollah, według źródeł libańskiego niezależnego wydawnictwa Al-Modon, wykorzystuje okres zawieszenia broni do odbudowy zdolności wojskowych na południu Libanu i przygotowań do możliwej eskalacji z Izraelem. Powołując się na Al-Modon, informuje o tym Jerusalem Post.

Rozmówcy Al-Modon twierdzą, że ugrupowanie odbudowuje potencjał zarówno na południe, jak i na północ od rzeki Litani. Według nich Hezbollah poważnie traktuje izraelskie groźby i sygnały dyplomatyczne dotyczące możliwej kontynuacji eskalacji militarnej.

Modernizacja dronów FPV

Źródła powiązały dozbrajanie ugrupowania z przechwyceniem ciężarówki, która przewoziła materiały wybuchowe z Doliny Bekaa do Bejrutu. Jak pisało wydawnictwo, Libańskie Siły Zbrojne zatrzymały pojazd na punkcie kontrolnym w Dolinie Bekaa i skonfiskowały setki kilogramów materiałów wybuchowych, w tym TNT i C4.

Dwaj podejrzani, według Jerusalem Post, oświadczyli, że otrzymali materiały wybuchowe od dowódcy Hezbollahu w Baalbeku i mieli dostarczyć je do Bejrutu. Źródła Al-Modon twierdzą, że takie materiały są wykorzystywane do ulepszania dronów FPV.

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Według ich danych ładunek użyteczny tych bezzałogowców zwiększono z 2,5 do 4–6 kilogramów materiałów wybuchowych. Twierdzi się również, że długość kabla dla dronów FPV wydłużono z 20 do ponad 30 kilometrów, co potencjalnie umożliwia przeprowadzanie uderzeń z większej odległości.

Środki bezpieczeństwa i stanowisko Izraela

Al-Modon poinformowało również o zwiększeniu obecności Hezbollahu w wsiach i miastach w pobliżu tak zwanej Żółtej Linii, w tym na niektórych obszarach na południe od Litani w pobliżu Nabatieh. Według wydawnictwa ugrupowanie podejmuje środki bezpieczeństwa z powodu możliwych izraelskich prób likwidacji jego przywódców i funkcjonariuszy: na południowych przedmieściach Bejrutu, w tym w Dahije, zwolniono szereg mieszkań i biur.

Jednocześnie, według Al-Modon, Izrael uważa, że władze Libanu nie wypełniły zobowiązań w ramach ustaleń dotyczących rozbrojenia Hezbollahu. Wydawnictwo twierdzi, że Izrael przekazywał Libanowi komunikaty o przeprowadzeniu zakrojonej na szeroką skalę operacji przeciwko ugrupowaniu, w tym o rozszerzeniu działań na nowe obszary. Izrael, według tych informacji, może również zastosować powietrzną, lądową i morską blokadę Libanu.

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