Media Huti podały, że Arabia Saudyjska uderzyła w obiekt naftowy Jemeńskiej Spółki Naftowej w rejonie Al-Sabaha na zachodnich obrzeżach Sany, stolicy Jemenu. Atak poprzedziło wezwanie koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, aby cywile ewakuowali się z terenu centralnej stacji Al-Sabaha.

Doniesienia o eksplozji

Korespondent AFP w Sanie poinformował, że słyszał eksplozję. Hutycka stacja telewizyjna Al-Masirah przekazała w pilnej informacji, że spółka naftowa w Al-Sabasi została zaatakowana przez siły saudyjskie. O wydarzeniu informuje France 24.

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki wcześniej wezwał cywilów do opuszczenia obiektu Jemeńskiej Spółki Naftowej i centralnej stacji Al-Sabaha dla ich bezpieczeństwa. Według France 24 był to pierwszy nakaz ewakuacji w Sanie wydany przez koalicję od czasu nowego zaostrzenia wojny w lipcu.

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Groźby odwetu

Huti ostrzegli, że odpowiedź na możliwy atak będzie surowa i bolesna. Wezwali również pracowników saudyjskiej spółki naftowej Aramco do ewakuacji i zagrozili atakiem na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, które, według publikacji, Huti atakowali kilkukrotnie w poprzednim tygodniu.

Tego samego dnia koalicja poinformowała o przechwyceniu trzech dronów na północ od Rijadu. Wcześniej w wyniku ataku na lotnisko stolicy Arabii Saudyjskiej zginęło 13 osób, podaje France 24.

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