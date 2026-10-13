Хусити заявили про удар по нафтовому об’єкту поблизу Сани — France 24

Хуситські медіа заявили, що Саудівська Аравія завдала удару по нафтовому об’єкту Єменської нафтової компанії в районі Аль-Сабаха на західній околиці Сани, столиці Ємену. Нападу передувала вимога коаліції на чолі з Саудівською Аравією до цивільних евакуюватися з території центральної станції Аль-Сабаха.

Повідомлення про вибух

Кореспондент AFP у Сані повідомив, що чув вибух. Телеканал хуситів Al-Masirah у терміновому повідомленні заявив, що нафтову компанію в Аль-Сабасі атакували саудівські сили. Про подію повідомляє France 24.

Речник коаліції Туркі аль-Малікі раніше закликав цивільних залишити об’єкт Єменської нафтової компанії та центральну станцію Аль-Сабаха заради безпеки. За даними France 24, це був перший наказ про евакуацію в Сані, який коаліція видала від часу нового загострення війни в липні.

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Погрози у відповідь

Хусити попередили, що відповідь на можливий удар буде жорсткою та болісною. Вони також закликали працівників саудівської нафтової компанії Aramco евакуюватися й пригрозили атакою на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда, який, за даними видання, хусити атакували кілька разів упродовж попереднього тижня.

Коаліція того ж дня заявила про перехоплення трьох безпілотників на північ від Ер-Ріяда. Раніше внаслідок атаки на аеропорт столиці Саудівської Аравії загинули 13 людей, повідомляє France 24.

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