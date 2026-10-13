Хуситские СМИ заявили, что Саудовская Аравия нанесла удар по нефтяному объекту Йеменской нефтяной компании в районе Аль-Сабаха на западной окраине Саны, столицы Йемена. Атаке предшествовало требование коалиции во главе с Саудовской Аравией к гражданским лицам эвакуироваться с территории центральной станции Аль-Сабаха.

Сообщения о взрыве

Корреспондент AFP в Сане сообщил, что слышал взрыв. Телеканал хуситов Al-Masirah в срочном сообщении заявил, что нефтяная компания в Аль-Сабаси была атакована саудовскими силами. О событии сообщает France 24.

Представитель коалиции Турки аль-Малики ранее призвал гражданских лиц покинуть объект Йеменской нефтяной компании и центральную станцию Аль-Сабаха ради безопасности. По данным France 24, это был первый приказ об эвакуации в Сане, выданный коалицией с момента нового обострения войны в июле.

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Угрозы ответных действий

Хуситы предупредили, что ответ на возможный удар будет жестким и болезненным. Они также призвали сотрудников саудовской нефтяной компании Aramco эвакуироваться и пригрозили атакой на международный аэропорт Эр-Рияда, который, по данным издания, хуситы атаковали несколько раз в течение предыдущей недели.

В тот же день коалиция заявила о перехвате трех беспилотников к северу от Эр-Рияда. Ранее в результате атаки на аэропорт столицы Саудовской Аравии погибли 13 человек, сообщает France 24.

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