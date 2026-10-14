Ученые в ежегодном докладе State of the Climate, опубликованном 14 октября в журнале BioScience, заявили, что климатическая система Земли все больше переходит в неизведанные условия. Как сообщает TIME, темпы глобального потепления выросли примерно с 0,05 °C за десятилетие в 1880–1970 годах до около 0,36 °C за десятилетие в 2010–2024 годах.

Семь показателей на рекордных уровнях

Исследователи отслеживают 16 ключевых показателей состояния планеты — от концентрации парниковых газов и изменения температуры до потери древесного покрова из-за лесных пожаров. Семь из них сейчас находятся на рекордных уровнях, в том числе уровень моря и концентрация парниковых газов в атмосфере. Еще несколько индикаторов, среди которых площади, охваченные пожарами, и уровни нагревания океана, свидетельствуют об ускорении изменений или резких сдвигах.

Авторы доклада предупреждают, что порог в 2 °C, призванный ограничить ущерб для планеты, может быть достигнут к 2050 году. По их оценке, более интенсивные изменения повышают риск самоподдерживающихся процессов и пересечения климатических критических точек, после которых экологические изменения могут ускоряться и становиться необратимыми.

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Рекордные выбросы и низкоуглеродная энергетика

По данным исследователей, в мае 2026 года концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 428 частей на миллион — примерно на 50% больше доиндустриального уровня. Концентрации углекислого газа, метана и закиси азота также достигли рекордных значений в 2026 году.

Потребление ископаемого топлива в 2025 году выросло на 0,9%, а нефть, уголь и газ достигли рекордных уровней. Годовые энергетические выбросы углекислого газа впервые превысили 41 гигатонну. В то же время низкоуглеродные источники обеспечили примерно 43% мирового производства электроэнергии в 2025 году, а потребление солнечной и ветровой энергии выросло приблизительно на 18%.

В докладе отмечается, что сокращения выбросов само по себе уже не будет достаточно: необходимы также меры адаптации, в частности переход к более растительному питанию и восстановление мангровых лесов для защиты от штормовых нагонов.

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