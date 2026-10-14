科学家在10月14日发表于《BioScience》期刊的年度《气候状况》报告中表示，地球气候系统正日益进入未知状态。正如《时代》周刊报道，全球变暖速度已从1880年至1970年间每十年约0.05°C，上升至2010年至2024年间每十年约0.36°C。

七项指标处于创纪录水平

研究人员追踪了反映地球状况的16项关键指标，从温室气体浓度和温度变化，到因森林火灾造成的树木覆盖损失。其中七项目前处于创纪录水平，包括海平面和大气中的温室气体浓度。另外几项指标，包括受火灾影响的面积和海洋升温水平，显示出变化加速或剧烈转变。

报告作者警告称，旨在限制对地球造成损害的2°C阈值可能在2050年前达到。他们评估认为，更剧烈的变化会增加自我强化过程以及越过气候临界点的风险，此后环境变化可能加速并变得不可逆转。

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创纪录的排放量与低碳能源

研究人员称，2026年5月大气中二氧化碳浓度超过了428百万分之一，较工业化前水平高出约50%。二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的浓度也在2026年达到创纪录数值。

2025年化石燃料消费增长了0.9%，石油、煤炭和天然气均达到创纪录水平。年度能源相关二氧化碳排放量首次超过410亿吨。与此同时，低碳能源在2025年提供了全球发电量的约43%，太阳能和风能消费增长约18%。

报告指出，仅仅减少排放已不再足够：还需要采取适应措施，包括转向更多植物性饮食，以及恢复红树林以防御风暴潮。

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