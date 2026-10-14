Naukowcy w dorocznym raporcie State of the Climate, opublikowanym 14 października w czasopiśmie BioScience, stwierdzili, że system klimatyczny Ziemi coraz bardziej przechodzi w niezbadane warunki. Jak podaje TIME, tempo globalnego ocieplenia wzrosło z około 0,05°C na dekadę w latach 1880–1970 do około 0,36°C na dekadę w latach 2010–2024.

Siedem wskaźników na rekordowych poziomach

Badacze śledzą 16 kluczowych wskaźników stanu planety — od stężeń gazów cieplarnianych i zmian temperatury po utratę pokrywy drzewnej wskutek pożarów lasów. Siedem z nich znajduje się obecnie na rekordowych poziomach, w tym poziom morza i stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Kilka innych wskaźników, w tym obszary objęte pożarami oraz poziomy nagrzewania oceanów, wskazuje na przyspieszenie zmian lub gwałtowne przesunięcia.

Autorzy raportu ostrzegają, że próg 2°C, mający ograniczyć szkody dla planety, może zostać osiągnięty do 2050 roku. Według ich oceny intensywniejsze zmiany zwiększają ryzyko procesów samowzmacniających się i przekroczenia klimatycznych punktów krytycznych, po których zmiany środowiskowe mogą przyspieszyć i stać się nieodwracalne.

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Rekordowe emisje i energia niskoemisyjna

Według badaczy w maju 2026 roku stężenie dwutlenku węgla w atmosferze przekroczyło 428 części na milion — około 50% więcej niż poziom przedindustrialny. Stężenia dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu również osiągnęły rekordowe wartości w 2026 roku.

Zużycie paliw kopalnych wzrosło w 2025 roku o 0,9%, a ropa naftowa, węgiel i gaz osiągnęły rekordowe poziomy. Roczne emisje dwutlenku węgla związane z energetyką po raz pierwszy przekroczyły 41 gigaton. Jednocześnie źródła niskoemisyjne zapewniły około 43% światowej produkcji energii elektrycznej w 2025 roku, a zużycie energii słonecznej i wiatrowej wzrosło o około 18%.

W raporcie zaznaczono, że samo ograniczenie emisji nie będzie już wystarczające: potrzebne są również działania adaptacyjne, w tym przejście na bardziej roślinną dietę oraz odtwarzanie lasów namorzynowych w celu ochrony przed falami sztormowymi.

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