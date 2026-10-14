На территории Люблинского воеводства в Польше украинская поисковая экспедиция обнаружила единичные и групповые захоронения с останками около 30 человек, погибших во время трагедии в селе Ласков в марте 1944 года.

По данным Украинского института национальной памяти (УИНП), поисковые работы проводятся коммунальным предприятием «Доля» на основании официального разрешения польской стороны, полученного в конце августа 2026 года в рамках договоренностей Украинско-польской рабочей группы. Результаты раскопок подтверждают исторические свидетельства о нападении подразделений Армии Крайовой и крестьянских батальонов 10 марта 1944 года, в ходе которого, по разным оценкам, погибли от 327 до 350 гражданских украинцев.

Председатель УИНП Александр Алфёров и руководитель КП «Доля» Святослав Шеремета отметили, что после завершения поисковой фазы планируется проведение эксгумации, идентификации и надлежащего перезахоронения погибших. Это уже вторая подобная экспедиция украинских специалистов в Польшу после длительного перерыва, проведенная после работ в селе Юречкова осенью 2025 года.

Источник: Украинский институт национальной памяти.

6 октября в польском селе Ласков, входящем в гмину Мирче Грубешовского уезда Люблинского воеводства, начались поисковые исследования мест захоронений людей, погибших или пропавших без вести во время Второй мировой войны.

До этого во Львове начали эксгумацию польских военных.

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