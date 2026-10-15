На Таймс-сквер в центре Нью-Йорка прошла массовая акция протеста против ослабления экономического и санкционного давления на Россию. Организатором митинга выступила инициатива Rebirth.Ukraine под лозунгом «Сделки стоят жизней» (Deals Cost Lives).

Митинг стал ответом на недавние решения администрации США об уступках в сфере энергетики, в частности о подписании «дизельного соглашения», которое временно снимает пошлины и ограничения на экспорт российского топлива до апреля 2027 года.

Участники акции подчеркнули, что уступки Кремлю не останавливают агрессию: анонсированное Вашингтоном «энергетическое перемирие» было нарушено Россией уже 14 октября во время массированного баллистического удара по электроэнергетическим и нефтегазовым объектам Киева, Киевской области и Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике политику снятия санкций в обмен на недейственные обещания РФ, заявив, что подобные решения свидетельствуют об ослаблении позиции ключевых партнеров.

Об этом сообщил журналист Остап Ярош.

Колонист британского издания The Telegraph Джейк Уоллис Симонс считает, что действия президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска ослабляют позиции Украины и создают преимущества для России.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Россия ошиблась, сосредоточив свои расчеты во время переговоров исключительно на Соединенных Штатах. По её словам, Москва не сможет заставить Украину капитулировать благодаря договоренностям с Вашингтоном, а Европа и впредь будет оказывать Киеву поддержку.

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