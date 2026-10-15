Армения приступила к официальной национализации энергокомпании российского олигарха
Правительство Армении начало процедуру национализации компании «Электрические сети Армении» (ENA), большинство акций которой принадлежит группе «Ташир» российского бизнесмена Самвела Карапетяна.
15 октября правительство признало все 100% акций компании представляющими исключительный общественный интерес.
Ранее регулятор приостановил действие лицензии ENA на распределение электроэнергии, а владельцам предложили продать акции государству. Однако они не ответили на предложение в установленный срок.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости оценить стоимость акций и определить сумму компенсации нынешним владельцам. Также власти планируют проверить законность приватизации компании, подчеркнув, что эта проверка будет проводиться отдельно от процедуры национализации.
Передачу акций в государственную собственность планируют начать не позднее 1 мая 2027 года, а завершить — до 1 октября 2027 года.
Источник: Armenpress
Напомним, Пашинян отзывает посла Армении из России на фоне обострения отношений.
Армения резко увеличила экспорт в ЕС на фоне торговых ограничений со стороны РФ.