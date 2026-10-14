Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в здание Конституционного трибунала, возле которого продолжается протест. Информацию о визите главы государства подтвердил его пресс-секретарь Рафал Леськевич, сообщает RMF24.

Заявление относительно присяги Берека

Перед визитом Навроцкий заявил на пресс-конференции, что Мацей Берек, по его мнению, не является судьей Конституционного трибунала, если не выполнил формальности по принесению присяги перед президентом. Президент также сказал, что присяга перед ним не могла состояться, поскольку в это время он принимал в Президентском дворце президента Черногории.

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Присяга в Сейме

В среду утром Берек, которого Сейм избрал судьей Конституционного трибунала в сентябре, принес в Сейме присягу по формуле «перед президентом». Затем он передал письменный текст присяги в Канцелярию президента Польши с нотариально заверенной подписью.

Берек вместе с другими судьями, избранными Сеймом в нынешнем созыве, прибыл в Конституционный трибунал. Председатель трибунала Богдан Свенчковский не допустил его к участию в рассмотрении дел. Возле здания протестуют участники, в том числе представители Движения защиты границ и клубов «Газеты польской».

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