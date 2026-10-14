Prezydent Polski Karol Nawrocki przybył do budynku Trybunału Konstytucyjnego, przed którym trwa protest. Informację o wizycie głowy państwa potwierdził jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, informuje RMF24.

Oświadczenie w sprawie ślubowania Berka

Przed wizytą Nawrocki oświadczył na konferencji prasowej, że Maciej Berek, jego zdaniem, nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jeśli nie dopełnił formalności związanych ze złożeniem ślubowania przed prezydentem. Prezydent powiedział również, że ślubowanie przed nim nie mogło się odbyć, ponieważ w tym czasie przyjmował w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry.

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Ślubowanie w Sejmie

W środę rano Berek, którego Sejm wybrał we wrześniu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w Sejmie ślubowanie według formuły „przed prezydentem”. Następnie przekazał pisemny tekst ślubowania do Kancelarii Prezydenta RP z podpisem poświadczonym notarialnie.

Berek przybył do Trybunału Konstytucyjnego wraz z innymi sędziami wybranymi przez Sejm w obecnej kadencji. Prezes trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do udziału w rozpoznawaniu spraw. Przed budynkiem protestują uczestnicy, w tym przedstawiciele Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej”.

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