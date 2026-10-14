Президент Навроцький прибув до Конституційного трибуналу під час протесту — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький прибув до будівлі Конституційного трибуналу, біля якої триває протест. Інформацію про візит глави держави підтвердив його речник Рафал Леськевич, повідомляє RMF24.

Заява щодо присяги Берека

Перед візитом Навроцький заявив на пресконференції, що Мацей Берек, на його думку, не є суддею Конституційного трибуналу, якщо не виконав формальностей зі складення присяги перед президентом. Президент також сказав, що присяга перед ним не могла відбутися, оскільки в цей час він приймав у Президентському палаці президента Чорногорії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Присяга в Сеймі

У середу вранці Берек, якого Сейм обрав суддею Конституційного трибуналу у вересні, склав у Сеймі присягу за формулою «перед президентом». Потім він подав письмовий текст присяги до Канцелярії президента Польщі з нотаріально засвідченим підписом.

Берек разом з іншими суддями, обраними Сеймом у нинішній каденції, прибув до Конституційного трибуналу. Голова трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив його до участі в розгляді справ. Біля будівлі протестують учасники, зокрема представники Руху захисту кордонів і клубів «Газети польської».

Читай нас у