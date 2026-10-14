Евросовет планирует призвать к ужесточению визовых ограничений для россиян

Лидеры Европейского Союза могут призвать к ужесточению визовых требований в отношении граждан России в связи с активизацией российских гибридных действий против стран ЕС.

Об этом говорится в проекте выводов саммита Европейского совета, который состоится 15–16 октября.

В документе отмечается, что ЕС осуждает усиление угроз со стороны России и предупреждает, что её действия не останутся без ответа.

Среди возможных шагов — введение дополнительных ограничительных мер, пересмотр и ужесточение визовой политики в отношении граждан РФ, а также усиление защиты критически важной инфраструктуры.

Кроме того, Европейский совет планирует призвать Совет ЕС ускорить работу над планом действий по безопасности в сфере дронов и противодействию беспилотникам.

Источник: «Европейская правда»

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Европейского Союза полностью прекратить выдачу туристических шенгенских виз гражданам России, пока Москва не завершит войну против Украины. Хельсинки также предлагает ужесточить ограничения на въезд для лиц из окружения Владимира Путина, лиц, подпадающих под санкции, и россиян, воевавших против Украины.

В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан России — государства-агрессора. Их могут представить в январе, чтобы усилить защиту ЕС от гибридных угроз.

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