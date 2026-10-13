据报道，真主党在黎巴嫩升级FPV无人机——《耶路撒冷邮报》

据黎巴嫩独立媒体Al-Modon的消息人士称，真主党正利用停火期恢复其在黎巴嫩南部的军事能力，并为可能与以色列发生的升级局势做准备。《耶路撒冷邮报报道》称，消息援引自Al-Modon。

Al-Modon的受访者称，该组织正在利塔尼河以南和以北恢复实力。据他们称，真主党严肃对待以色列的威胁以及有关军事升级可能持续的外交信号。

升级FPV无人机

消息人士将该组织的重新武装与一辆从贝卡谷地向贝鲁特运送爆炸物的卡车被截获联系起来。该媒体写道，黎巴嫩武装部队在贝卡谷地的一个检查站拦下该车辆，并缴获数百公斤爆炸物，其中包括TNT和C4。

据《耶路撒冷邮报》报道，两名嫌疑人称，他们从巴勒贝克的一名真主党指挥官处获得爆炸物，并原计划将其运往贝鲁特。Al-Modon消息人士称，这类材料被用于改进FPV无人机。

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据他们的信息，这些无人机的有效载荷从2.5公斤爆炸物提高到4至6公斤。此外，据称FPV无人机的线缆长度已从20公里延长至超过30公里，这可能使其能够从更远距离实施打击。

安全措施与以色列的立场

Al-Modon还报道称，真主党在所谓“黄线”附近的村庄和城镇加强了存在，包括纳巴泰耶附近利塔尼河以南的部分地区。据该媒体称，由于以色列可能试图清除其领导人和官员，该组织正采取安全措施：贝鲁特南郊包括达希耶在内的一些公寓和办公室已被腾空。

与此同时，据Al-Modon消息，以色列认为黎巴嫩当局未履行有关解除真主党武装安排下的承诺。该媒体称，以色列曾向黎巴嫩传达有关对该组织开展大规模行动的信息，包括将行动扩大至新地区。根据这些消息，以色列还可能对黎巴嫩实施空中、陆地和海上封锁。

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