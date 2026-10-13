«Хезболла», по данным источников ливанского независимого издания Al-Modon, использует период прекращения огня для восстановления военных возможностей на юге Ливана и подготовки к возможной эскалации с Израилем. Об этом со ссылкой на Al-Modon сообщает Jerusalem Post.

Собеседники Al-Modon утверждают, что группировка восстанавливает потенциал как к югу, так и к северу от реки Литани. По их словам, «Хезболла» серьезно воспринимает израильские угрозы и дипломатические сигналы о возможном продолжении военной эскалации.

Модернизация FPV-дронов

Источники связали перевооружение группировки с перехватом грузовика, перевозившего взрывчатые вещества из долины Бекаа в Бейрут. Как писало издание, Вооруженные силы Ливана остановили автомобиль на блокпосте в долине Бекаа и изъяли сотни килограммов взрывчатки, в том числе тротил и C4.

Двое подозреваемых, по данным Jerusalem Post, заявили, что получили взрывчатые вещества от командира «Хезболлы» в Баальбеке и должны были доставить их в Бейрут. Источники Al-Modon утверждают, что такие материалы используют для усовершенствования FPV-дронов.

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По их данным, полезную нагрузку этих беспилотников увеличили с 2,5 до 4–6 килограммов взрывчатки. Также утверждается, что длину кабеля для FPV-дронов нарастили с 20 до более чем 30 километров, что потенциально позволяет наносить удары с большего расстояния.

Меры безопасности и позиция Израиля

Al-Modon также сообщило об усилении присутствия «Хезболлы» в селах и городах возле так называемой Желтой линии, в частности в отдельных районах к югу от Литани возле Набатии. По данным издания, группировка принимает меры безопасности из-за возможных израильских попыток ликвидации ее лидеров и должностных лиц: в южных пригородах Бейрута, включая Дахию, был освобожден ряд квартир и офисов.

В то же время, по информации Al-Modon, Израиль считает, что власти Ливана не выполнили обязательства в рамках договоренностей о разоружении «Хезболлы». Издание утверждает, что Израиль передавал Ливану сообщения о проведении масштабной операции против группировки, в том числе с расширением операций на новые районы. Также Израиль, по этим данным, может прибегнуть к воздушной, сухопутной и морской блокаде Ливана.

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