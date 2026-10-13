Donald Trump powrócił do Białego Domu między innymi dzięki obietnicy, którą powtarzał niemal codziennie: bardzo szybko zakończyć wojnę na Ukrainie. I to w dosłownym sensie, niemal jeszcze przed inauguracją. Od tamtej pory minęły lata, a wojna trwa nadal i staje się coraz bardziej rozległa i krwawa. W tym czasie Trump zdążył zaproponować szereg inicjatyw pokojowych, zorganizować pompatyczne szczyty, wygłosić mnóstwo głośnych oświadczeń – ale ani razu prezydent USA nie osiągnął żadnego rezultatu.

„Porozumienie w sprawie oleju napędowego” z Putinem jest już opisywane przez stronę amerykańską jako swego rodzaju „gest dobrej woli”, który rzekomo może skłonić rosyjskiego przywódcę do złagodzenia stanowiska w sprawie wojny na Ukrainie. Pisze się o tym już w mediach, ale wygląda to po prostu naiwnie i krótkowzrocznie, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. W tym kontekście warto spojrzeć wstecz i przyjrzeć się całej chronologii inicjatyw pokojowych Trumpa. Każda nowa próba przypomina bowiem poprzednią: głośna zapowiedź, nadzieja, a potem cisza i kolejna porażka.

Jednocześnie w tej historii istnieje jeszcze jeden wymiar, o którym zazwyczaj woli się nie mówić. Odnosi się wrażenie, że naprawdę zakończyć tę wojnę chce tylko jedna osoba na arenie polityki światowej – i jest to właśnie Donald Trump. Jednak samego pragnienia, nawet jeśli jest szczere, to za mało. Potrzebne są środki nacisku, jasne strategie i zrozumienie, z kim ma się do czynienia. Jak dotąd żadnego z tych elementów nie widać w Waszyngtonie.

Jak więc Trump próbował zakończyć wojnę na Ukrainie? Serwis UA.News przypomniał najbardziej znane przypadki. Więcej szczegółów – w naszym artykule.

Zakończenie wojny w ciągu 24 godzin

Była to jedna z najbardziej głośnych obietnic kampanii Trumpa w 2024 roku. Przyszły prezydent USA powtarzał to zdanie niemal na każdym wiecu: rzekomo zakończy wojnę między Rosją a Ukrainą w ciągu doby, czyli w ciągu 24 godzin. Czasami Trump dodawał, że zrobi to jeszcze przed swoją inauguracją.

Jednak łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. Już po inauguracji 20 stycznia 2025 r. mijały tygodnie i miesiące, a wojna trwała nadal. W marcu 2025 roku Trump został zapytany o swoją obietnicę i odpowiedział, że „trochę się pomylił” co do terminów, a tak naprawdę „po prostu chciał, żeby wszystko szybko się ułożyło”. Było to pierwsze publiczne przyznanie, że obietnica, którą powtarzał dziesiątki razy, okazała się, delikatnie mówiąc, przesadą. Od tego momentu nie podawał już żadnych konkretnych terminów: najpierw mówił o „gdzieś pół roku”, a potem nawet tego przestał.

Problem nie polega nawet na tym, że Trump nie zmieścił się ani w 24 godziny, ani już (prawie) w 24 miesiące. Problem polega na tym, że za tą głośną obietnicą nie stał żaden plan. Było tylko pragnienie i przekonanie o własnej zdolności do negocjacji – co już niejednokrotnie zawiodło amerykańskiego przywódcę.



Anchorage i „duch”, którego nie było



W sierpniu 2025 roku Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce. Był to pierwszy od lat osobisty szczyt obu przywódców, a Trump leciał tam z zamiarem wynegocjowania zawieszenia broni. Nawet publicznie ostrzegł Putina przed poważnymi konsekwencjami w przypadku odmowy.

Ostatecznie jednak szczyt zakończył się bez żadnego formalnego porozumienia. Chociaż już po zakończeniu spotkania Moskwa zaczęła usilnie promować tezę o „duchu Anchorage”. Rzekomo właśnie tam Trump zgodził się poprzeć kluczowe żądanie Kremla: Ukraina ma oddać cały Donbas, łącznie z terytoriami, które nadal kontroluje. Rosyjscy urzędnicy od miesięcy powoływali się na tę formułę, zarzucając Stanom Zjednoczonym odejście od rzekomo osiągniętych porozumień.

Warto zauważyć, że Stany Zjednoczone nigdy publicznie nie potwierdziły takich zobowiązań. Chociaż istnieją całkiem racjonalne powody, by sądzić, że mogło dojść do takich ustaleń za kulisami. Jednak sam fakt, że Kreml przez cały rok potrafił spekulować na temat nieformalnych rozmów i wykorzystywać je jako środek nacisku, dobrze ilustruje główną wadę podejścia Trumpa: negocjacje bez protokołu, bez utrwalania ustaleń i bez koordynacji z partnerami. Rezultatem nie jest realne porozumienie, a jedynie szum informacyjny, który ponadto działa na korzyść Moskwy.

„Rozejm energetyczny”, o którym nikt nie słyszał

W niedzielę, 11 października, Trump opublikował na Truth Social wpis, w którym stwierdził, że od tej pory między Rosją a Ukrainą obowiązuje „energetyczne zawieszenie broni” i że obie strony rzekomo się na to zgodziły. Nawiasem mówiąc, amerykański przywódca zrobił to samo dosłownie miesiąc wcześniej.

Nie byłoby w tym nic złego, ale problem polegał na tym, że nikt poza Trumpem nie wiedział o tym rozejmie. Ani Kijów, ani Moskwa nie potwierdziły go oficjalnie. Zełenski oświadczył, że była to dla niego nowość, a Kreml również udzielił wymijającej odpowiedzi. Co więcej, tego samego dnia Zełenski oświadczył, że Rosja nadal atakuje ukraiński sektor energetyczny, i podał jako przykład atak na elektrownię w Charkowie tuż po opublikowaniu wpisu przez Trumpa.

To klasyczny przypadek, w którym prezydent USA ogłosił coś, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Być może szczerze wierzył, że podczas rozmowy telefonicznej uzgodnił coś z Putinem. Być może po prostu chciał stworzyć wrażenie postępu po krytyce za „umowę dotyczącą oleju napędowego”. Być może po prostu żyje w jakimś własnym, iluzorycznym świecie. Ale wynik jest jeden: oświadczenie, które nie miało żadnych praktycznych konsekwencji, poza kolejnym ciosem dla reputacji Waszyngtonu jako wiarygodnego pośrednika i po prostu kompetentnego gracza na arenie międzynarodowej.

„Porozumienie w sprawie silników

diesla” z Putinem

Najświeższy i najbardziej głośny przypadek miał miejsce w sobotę, 10 października. Trump ogłosił „porozumienie w sprawie oleju napędowego” z Putinem, zgodnie z którym Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański, w listopadzie – kolejne 500 tysięcy, następnie – milion, a w dalszej perspektywie dodatkowo trzy miliony ton. Tego samego dnia Departament Skarbu USA wydał tymczasową licencję, która zezwala na te dostawy do 7 kwietnia 2027 roku. Oznacza to, że sankcje wobec Rosji zostały faktycznie częściowo zniesione, i to w bardzo ważnej dla reżimu kremlowskiego branży eksportowej.

Logika przedstawiona przez Trumpa była bardzo prosta: ceny oleju napędowego w USA osiągnęły poziom 6,30–6,50 dolarów za galon, ale winę za to ponosi rzekomo Ukraina, która atakuje rosyjskie rafinerie. Oznacza to, że zamiast wywierać presję na agresora, Waszyngton postanowił złagodzić jego sytuację, znieść sankcje wobec niezwykle ważnej gałęzi eksportowej, umożliwić zarobienie miliardów dolarów – i jednocześnie szczerze liczyć, że Putin w końcu stanie się bardziej uległy.

Jako środek ekonomiczny to nie działa: wolumeny są zbyt małe, by wpłynąć na rynek. Jednak jako gest polityczny porozumienie to działa, a co więcej, działa wyłącznie na korzyść Rosji. Zezwolenie na eksport oleju napędowego zwiększa dochody Federacji Rosyjskiej i poszerza jej zasoby na wojnę, nie wymagając żadnych ustępstw, a także wysyła światu ważny symboliczny sygnał – że można po prostu znieść sankcje wobec Moskwy w sposób jednostronny, i nic za to nie grozi.

To jasny sygnał, który nie ma przy tym nic wspólnego z „przekupywaniem” agresora – gdyby tylko dało się go przekupić! Ma natomiast wszystko wspólnego z ustępstwami, które nie dają nic poza nowymi żądaniami i poczuciem bezkarności u Władimira Putina.



Wezwania do zmiany władzy na Ukrainie

Już następnego dnia po ogłoszeniu „porozumienia w sprawie oleju napędowego” Trump po raz kolejny publicznie wezwał Zełenskiego do ustąpienia ze stanowiska i przeprowadzenia wyborów. Prezydent USA nazwał swojego ukraińskiego kolegę „główną przeszkodą w zakończeniu konfliktu” i stwierdził, że ten ma patologiczną „niezdolność do zawierania umów”. W zasadzie nie ma w tym stanowisku nic nowego: zimą 2025 roku Trump mówił już, że Zełenski jest „dyktatorem bez wyborów” i wzywał do „usunięcia go ze stanowiska”.

Ważny jest tu kontekst: kadencja Zełenskiego formalnie miała zakończyć się już 20 maja 2024 roku, ale wszystkie wybory zostały odwołane z powodu stanu wojennego. Władze nie są obecnie zbyt chętne do przeprowadzenia wyborów, wysuwając jako nowy warunek 60-dniowe zawieszenie broni w celu przygotowania procesu. Jednak Putin, który chce po prostu kontynuować wojnę, nie zgadza się na to. Zamiast wywierać presję na Moskwę lub przynajmniej na oba kraje jednocześnie, Trump wywiera presję wyłącznie na Kijów. To wszystko, powtórzę, nie przynosi żadnych rezultatów.



Plany, o których po prostu zapomniano

W okresie od jesieni 2025 r. do zimy 2026 r. administracja Trumpa opracowała kilka planów pokojowych. W listopadzie 2025 roku pojawił się 28-punktowy dokument, który przewidywał między innymi, że Ukraina nie przystąpi do NATO, a Rosja zachowa kontrolę nad Krymem i okupowanymi częściami Donbasu. Później pojawił się 20-punktowy plan z możliwym harmonogramem zawieszenia ognia i strefą demilitaryzowaną.

Trump publicznie oświadczył, że „95% warunków zostało uzgodnionych”, ale pozostała jedna lub dwie bardzo drażliwe kwestie. Kwestiami tymi okazały się terytoria, gwarancje bezpieczeństwa i status Donbasu – czyli właśnie to, o co w gruncie rzeczy toczy się wojna. Plany były omawiane, omawiane, a potem po cichu znikały z porządku obrad. Żaden z nich nie został zrealizowany, żaden nie doprowadził nawet do tymczasowego zawieszenia ognia.

To charakterystyczna cecha podejścia Trumpa: lubi ogłaszać plany, ale nie lubi ich doprowadzać do końca. A bez strategii i konsekwencji każdy plan, parafrazując klasyka, nie jest wart nawet papieru, na którym został napisany.



Podsumowując, wszystkie próby Trumpa przyniosły ten sam rezultat. Obiecał zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin, a później przyznał, że „trochę się pomylił” i w ogóle rzekomo „nie to miał na myśli”. Zorganizował szczyt na Alasce, nie osiągając żadnego porozumienia, ale Kreml do dziś spekuluje tezami o „duchu Anchorage”. Ogłaszał rozejmy energetyczne, o których nikt poza nim nie słyszał. Zawarto „porozumienie w sprawie oleju napędowego”, które podważa system sankcji i nie daje nic w zamian. Wezwał Zełenskiego do ustąpienia, ale tym samym jeszcze bardziej umocnił go u władzy. Jego administracja proponowała jakieś plany pokojowe, ale żaden z nich nie wyszedł poza dyskusję w mediach.

Krytykowanie Trumpa za to wszystko jest słuszne i sprawiedliwe. Działa chaotycznie, bez strategii, bez zrozumienia motywacji Putina, bez szacunku dla sojuszników itp. Jest jednak też druga strona medalu, o której warto powiedzieć wprost: patrząc na tę sytuację, nasuwa się wrażenie, że tylko jedna osoba naprawdę próbuje powstrzymać tę wojnę – i jest to właśnie Donald Trump. Wszyscy inni nie tylko nie idą mu na rękę, ale w taki czy inny sposób utrudniają pokojowe inicjatywy amerykańskiego przywódcy, jedynie krytykując je i nie proponując w zamian niczego realistycznego.

Problem polega na tym, że Trump nie dysponuje ani środkami nacisku, ani umiejętnościami, ani zespołem, który mógłby zrealizować tak skomplikowane zadanie, jakim jest pojednanie Rosji i Ukrainy. Prezydent USA działa emocjonalnie, chaotycznie, na ślepo, kierując się intuicją i pragnieniem szybkiego rezultatu, i za każdym razem napotyka mur, którego nie zbudował, ale którego nie jest w stanie zburzyć.

Jak dotąd wszystkie wysiłki Trumpa nie przyniosły żadnych rezultatów. Niestety, najprawdopodobniej już ich nie przyniosą. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że sama chęć – nawet jeśli jest to chęć samego prezydenta USA – nie wystarczy, by powstrzymać wojnę, której nikt, poza nim, w gruncie rzeczy nie chce powstrzymać.

Trump tak bardzo wierzy w siebie i swoją zdolność do dogadania się z kimkolwiek, że kiedyś napisał nawet książkę o wymownym tytule „Sztuka zawierania umów”. Jako biznesmen i deweloper być może rzeczywiście potrafił to robić. Jednak praktyka pokazuje, że jako polityk nie jest w stanie naprawdę dogadać się z nikim: ani z Iranem, ani z Putinem, ani z Zełenskim, ani nawet z najbliższym sojusznikiem USA – Europą.

Czytaj nas na