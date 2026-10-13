唐纳德·特朗普之所以能重返白宫，部分原因在于他几乎每天都在重复的一项承诺：尽快结束乌克兰战争。而且是字面意义上的“尽快”，几乎是在就职典礼之前。 自那以后已过去数年，而战争仍在持续，且规模日益扩大，杀伤力也愈发惨重。 在此期间，特朗普曾提出一系列和平倡议，举办过气势恢宏的峰会，发表过无数引人注目的声明——但这位美国总统却从未取得过任何实质性成果。

美方已将与普京达成的“柴油协议”描述为一种“善意姿态”，声称这或许能促使这位俄罗斯领导人软化其在乌克兰战争问题上的立场。 媒体已对此进行了报道，但这看起来显然是天真且目光短浅的，甚至可以说更直白些。 在此背景下，值得回溯并审视特朗普所有和平倡议的时间线。因为每次新的尝试都与前一次如出一辙：高调宣布、满怀希望，随后便是沉寂，最终以又一次失败告终。

与此同时，这段历史还有另一个层面，人们通常不愿提及。给人一种印象是，在国际政坛上，真正希望结束这场战争的只有一个人——那就是唐纳德·特朗普。 但仅凭一厢情愿，哪怕是发自内心的，也是远远不够的。还需要影响力、明确的战略，以及对所面对对象的深刻理解。而目前，华盛顿方面似乎尚未具备这些要素中的任何一项。

那么，特朗普曾如何试图结束乌克兰战争呢？UA.News列举了最著名的几个案例。更多详情，请见我们的报道。

24小时内结束战争

这是特朗普2024年竞选活动中最具轰动效应的承诺之一。这位未来的美国总统几乎在每次集会上都会重复这句话：据他所说，他将在一天内，也就是24小时内，结束俄罗斯与乌克兰之间的战争。 有时特朗普还会补充说，他甚至会在就职典礼前就做到这一点。

然而，说总比做容易。2025年1月20日就职典礼结束后，周而复始，月复一月，战争却仍在持续。 2025年3月，当被问及这一承诺时，特朗普回应称自己在时间上“稍微算错了”，实际上“只是希望一切能尽快解决”。 这是他首次公开承认，自己曾数十次重复的承诺，说得委婉些，其实是夸大其词。从那时起，他再也没有提及任何具体期限：起初说“大概半年”，后来连这个说法也不提了。

问题甚至不在于特朗普既没能在24小时内兑现，也没能在（几乎）24个月内兑现。问题在于，那句响亮的承诺背后根本没有任何计划。 有的只是愿望，以及对自己谈判能力的自信——而这种自信早已多次让这位美国领导人失望。



安克雷奇与那不存在的

“精神”

2025年8月，特朗普和普京在阿拉斯加的安克雷奇会晤。 这是两位领导人多年来首次面对面举行峰会，特朗普此行旨在就停火达成协议。他甚至公开警告普京，若拒绝将面临严重后果。

然而，峰会最终未达成任何正式协议。尽管如此，会后莫斯科便开始大力宣传“安克雷奇精神”这一论调。 据称，特朗普当时同意支持克里姆林宫的一项关键要求：乌克兰必须交出整个顿巴斯地区，包括其目前仍控制的领土。 数月来，俄罗斯官员一直援引这一说法，指责美国背离了所谓已达成的协议。

值得注意的是，美国从未公开确认过此类承诺。尽管有充分合理的理由认为，双方可能已在幕后就此达成过协议。 但克里姆林宫能在一年内利用非正式对话大做文章，并将其作为施压杠杆这一事实，很好地说明了特朗普做法的主要缺陷：谈判没有议事规则，没有将协议落实于文字，也没有与合作伙伴进行协调。 结果并非真正的协议，而仅仅是信息噪音，而且这种噪音还正中莫斯科下怀。

无人知晓的“能源停火”

10月11日星期日，特朗普在Truth Social上发文称，从即日起，俄罗斯与乌克兰之间已达成“能源停火”，且双方据称已就此达成一致。 顺便提一句，这位美国领导人就在一个月前也做过同样的事情。

这本没什么大不了的，但问题在于，除了特朗普之外，没有人知道这个停火协议。无论是基辅还是莫斯科，都没有正式确认此事。泽连斯基表示这是他第一次听说，克里姆林宫也给出了模棱两可的回应。 不仅如此，当天泽连斯基还指出，俄罗斯仍在持续打击乌克兰能源设施，并举例称，就在特朗普发文后不久，哈尔科夫的一座发电站就遭到了袭击。

这正是典型的美国总统宣布了现实中根本不存在的事情的案例。 也许他真心相信，自己在与普京的电话交谈中达成了某种协议。也许他只是想在因“柴油协议”遭到批评后，营造出取得进展的假象。 也许，他只是活在自己虚幻的世界里。但结果只有一个：这一声明除了再次打击华盛顿作为可靠调解人和合格国际参与者的声誉外，没有任何实际影响。

与普京的

“柴油协议”

最新且最引人注目的案例发生在10月10日星期六。 特朗普宣布与普京达成“柴油协议”，根据该协议，俄罗斯将立即向美国市场供应超过30万吨柴油，11月再供应50万吨， 随后供应100万吨，未来还将额外供应300万吨。 美国财政部当天颁发了一份临时许可证，允许这些供应持续至2027年4月7日。也就是说，实际上已部分解除了对俄罗斯的制裁，而且涉及的是对克里姆林宫政权至关重要的出口行业。

特朗普阐述的逻辑非常简单：美国柴油价格已达到每加仑6.30至6.50美元，但这据称是乌克兰的错，因为乌克兰正在打击俄罗斯的炼油厂。 也就是说，华盛顿非但没有对侵略者施加压力，反而决定缓解其处境，解除对这一至关重要的出口行业的制裁，让其赚取数十亿美元——同时还真诚地希望普京最终会变得更通融。

作为一项经济措施，这行不通：规模太小，无法影响市场。但作为一种政治姿态，该协议却奏效了，而且完全只对俄罗斯有利。 允许出口柴油既增加了俄罗斯的收入，又扩大了其战争资源，且无需做出任何让步；同时，这也向世界发出了一个重要的象征性信号——可以单方面解除对莫斯科的制裁， 且不会因此受到任何惩罚。

这是一个明确的信号，但与“安抚”侵略者毫无关系——要是真能安抚他该多好！ 相反，它与那些除了给弗拉基米尔·普京带来新的要求和有恃无恐的感觉之外一无是处的让步完全一致。



呼吁乌克兰政权更迭

就在“柴油协议”宣布的第二天，特朗普再次公开呼吁泽连斯基下台并举行大选。 美国总统称乌克兰同行是“结束冲突的主要障碍”，并声称他病态地“不懂得达成协议”。 实际上，这种立场并无新意：早在2025年冬季，特朗普就曾称泽连斯基是“未经选举的独裁者”，并呼吁“将其赶下台”。

这里有一个重要的背景：泽连斯基的任期按理说早在2024年5月20日就该结束了，但所有选举都因战时状态而被取消。 目前当局并不太愿意举行选举活动，而是提出了一项新要求：为筹备选举进程而实行60天的停火。但普京已不愿接受这一条件，他只想继续打下去。 特朗普非但没有对莫斯科施压，甚至没有同时对两国施压，而是仅对基辅施压。但这一切，说到底，依然没有产生任何效果。

被遗忘的

计划

在2025年秋季至2026年冬季期间，特朗普政府制定了几项和平计划。 2025年11月，一份28点文件出炉，其中规定乌克兰不加入北约，而俄罗斯则继续控制克里米亚和顿巴斯被占领地区。 随后又出现了一份20点计划，其中包含可能的停火时间表和非军事区安排。

特朗普曾公开宣称“95%的条款已达成一致”，但仍有一两个非常棘手的问题。这些问题正是领土、安全保障和顿巴斯的地位——也就是这场战争实质上爆发的根源。 这些计划被反复讨论，最终却悄无声息地从议程上消失了。其中没有一项得以落实，甚至没有一项能促成临时停火。

这正是特朗普行事风格的典型特征：他喜欢宣布计划，却不愿将它们贯彻到底。而没有战略和连贯性，任何计划——借用经典名言来说——甚至不值它所书写的纸张。



总而言之，特朗普的所有尝试都只有一个结果。他曾承诺在24小时内结束战争，随后又承认自己“稍微搞错了”，甚至声称“原本并非这个意思”。 他在阿拉斯加举行了峰会，却未达成任何协议，但克里姆林宫至今仍在炒作所谓的“安克雷奇精神”。他宣布了能源停火，但除了他自己，没人听说过此事。 他签署了“柴油协议”，该协议不仅破坏了制裁机制，而且未提供任何回报。 他曾呼吁泽连斯基下台，但此举反而进一步巩固了后者的执政地位。他的政府曾提出过一些和平计划，但这些计划无一能超越媒体讨论的范畴。

因这一切而批评特朗普是合理且公正的。他的行事方式杂乱无章，既无战略，也不理解普京的动机，更不尊重盟友等等。 但还有另一面，值得直言不讳：观察当前局势，会让人感到，真正试图阻止这场战争的只有一个人——正是唐纳德·特朗普。 其他所有人不仅没有向他伸出援手，反而在或多或少地阻碍这位美国领导人的和平倡议，只是对这些倡议进行批评，却未能提出任何切实可行的替代方案。

问题在于，特朗普既缺乏杠杆，也缺乏能力，更没有一支能够完成俄罗斯与乌克兰和解这一极其复杂任务的团队。 美国总统行事情绪化、杂乱无章、盲目冲动，仅凭直觉和追求速效的愿望行事，结果每次都撞上了一堵墙——这堵墙并非他所建，但他却无力推倒。

迄今为止，特朗普的所有努力均未取得任何成果。令人深感遗憾的是，这些努力今后恐怕也难以奏效。 这并非因为他不愿如此，而是因为单凭一厢情愿——即便这厢情愿出自美国总统之口——也远远不足以阻止这场战争，毕竟从大局来看，除了他本人之外，其实没人真正希望这场战争停止。

特朗普对自己及其与任何人达成协议的能力深信不疑，以至于曾撰写过一本标题颇具深意的书——《交易的艺术》。作为商人和房地产开发商，他或许确实擅长此道。 但实践表明，作为一名政治家，他根本无法与任何人真正达成协议：无论是伊朗、普京、泽连斯基，甚至包括美国最亲密的盟友——欧洲。

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