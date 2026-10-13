Дональд Трамп вернулся в Белый дом в том числе благодаря обещанию, которое он повторял чуть ли не каждый день: очень быстро положить конец войне в Украине. Причём в буквальном смысле — чуть ли не ещё до инаугурации. С тех пор прошли годы, а война продолжается и становится только масштабнее и смертоноснее. За это время Трамп успел предложить ряд мирных инициатив, провести помпезные саммиты, сделать множество громких заявлений — но ни разу президент США не добился результата.

«Дизельное соглашение» с Путиным уже описывается американской стороной как некий «жест доброй воли», который якобы может побудить российского лидера к смягчению его позиции по поводу войны в Украине. Об этом уже пишут в СМИ, но это выглядит откровенно наивно и недальновидно, если не сказать более грубо. В этом контексте стоит оглянуться назад и проследить всю хронологию мирных инициатив Трампа. Ведь каждая новая попытка напоминает предыдущую: громкий анонс, надежда, а затем тишина и очередная неудача.

В то же время в этой истории есть и другая сторона, о которой обычно предпочитают не говорить. Создается впечатление, что по-настоящему закончить эту войну хочет лишь один человек в мировой политике — и это именно Дональд Трамп. Но одного желания, даже если оно искренне, мало. Нужны рычаги влияния, четкие стратегии и понимание того, с кем ты имеешь дело. Пока что ни одного из этих компонентов в Вашингтоне не видно.

Как же Трамп пытался прекратить войну в Украине? Издание UA.News вспомнило самые известные примеры. Подробнее — в нашем материале.

Окончание войны за 24 часа

Это было одно из самых громких обещаний предвыборной кампании Трампа 2024 года. Будущий президент США повторял эту фразу чуть ли не на каждом митинге: я, мол, закончу войну между Россией и Украиной за сутки, то есть за 24 часа. Иногда Трамп добавлял, что сделает это даже до своей инаугурации.

Однако сказать всегда легче, чем сделать. Уже после инаугурации 20 января 2025 года шли недели и месяцы, а война продолжалась. В марте 2025 года Трампа спросили о его обещании, и он ответил, что «немного ошибся» со сроками, а на самом деле «просто хотел, чтобы всё быстро уладилось». Это было первое публичное признание того, что обещание, которое он повторял десятки раз, оказалось, мягко говоря, преувеличением. С того момента никаких конкретных сроков он больше не называл: сначала говорил о «где-то полгода», а потом и этого перестал.

Проблема здесь даже не в том, что Трамп не уложился ни в 24 часа, ни уже (почти) в 24 месяца. Проблема в том, что за громким обещанием не стояло никакого плана. Было лишь желание и уверенность в собственной способности договариваться — что уже неоднократно подводило американского лидера.



Анкоридж и «дух», которого не было



В августе 2025 года Трамп и Путин встретились в Анкоридже на Аляске. Это был первый личный саммит двух лидеров за много лет, и Трамп летел туда с намерением договориться о прекращении огня. Он даже публично предупреждал Путина о серьезных последствиях в случае отказа.

Однако в итоге саммит завершился без какого-либо формального соглашения. Хотя уже после мероприятия Москва начала настойчиво продвигать тезис о «духе Анкориджа». Якобы там Трамп согласился поддержать ключевое требование Кремля: Украина должна отдать весь Донбасс, включая территории, которые она до сих пор контролирует. Российские чиновники ссылались на эту формулу месяцами, обвиняя США в том, что те отошли от достигнутых якобы договоренностей.

Стоит отметить, что США публично никогда не подтверждали подобных обязательств. Хотя есть вполне рациональные причины полагать, что о таком могли договориться за кулисами. Но сам факт, что Кремль смог в течение года спекулировать на неформальных разговорах и использовать их в качестве рычага давления, хорошо иллюстрирует главный недостаток подхода Трампа: переговоры без протокола, без фиксации договоренностей и без координации с партнерами. Результат — не реальное соглашение, а просто информационный шум, который к тому же играет на руку Москве.

«Энергетические перемирия», о которых никто не слышал

В воскресенье, 11 октября, Трамп опубликовал в Truth Social пост о том, что отныне между Россией и Украиной действует «энергетическое перемирие» и что обе стороны с этим якобы согласились. Кстати, американский лидер уже делал то же самое буквально месяцем ранее.

Всё бы ничего, но проблема заключалась в том, что никто, кроме Трампа, об этом перемирии не знал. Ни Киев, ни Москва его официально не подтвердили. Зеленский заявил, что это стало для него новостью, Кремль также ответил уклончиво. Более того, в тот же день Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике, и привел в качестве примера удар по электростанции в Харькове сразу после поста Трампа.

Это классический случай, когда президент США объявил о том, чего на самом деле не существовало в реальности. Возможно, он искренне верил, что договорился о чём-то с Путиным во время телефонного разговора. Возможно, просто хотел создать впечатление прогресса после критики за «дизельное соглашение». Возможно, он просто живет в каком-то собственном иллюзорном мире. Но результат один: заявление, не имевшее никаких практических последствий, кроме очередного удара по репутации Вашингтона как надежного посредника и просто адекватного мирового игрока.



«Дизельное соглашение» с Путиным

Самый свежий и громкий случай произошел в субботу, 10 октября. Трамп объявил о «дизельном соглашении» с Путиным, согласно которому Россия немедленно поставляет более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский рынок, в ноябре — ещё 500 тысяч, далее — миллион и дополнительно три миллиона тонн в перспективе. Минфин США в тот же день выдал временную лицензию, разрешающую эти поставки до 7 апреля 2027 года. То есть с РФ фактически частично сняли санкции, причём в очень важной для кремлевского режима экспортной отрасли.

Логика, озвученная Трампом, была очень проста: цены на дизельное топливо в США достигли $6,30–6,50 за галлон, но виновата в этом якобы Украина, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. То есть вместо того, чтобы оказывать давление на агрессора, Вашингтон решил смягчить его положение, снять санкции с крайне важной экспортной отрасли, дать возможность заработать миллиарды долларов — и при этом искренне надеяться, что Путин в конечном итоге станет более уступчивым.

Как экономическая мера это не работает: объемы слишком малы, чтобы повлиять на рынок. Но как политический жест соглашение работает еще как, причем работает исключительно в пользу России. Разрешение на экспорт дизельного топлива увеличивает доходы РФ и расширяет её ресурсы для войны, не требуя никаких уступок, а также посылает миру важный символический сигнал — что можно просто снять санкции с Москвы в одностороннем порядке, и ничего за это не будет.

Это четкий сигнал, который при этом не имеет ничего общего с «задобриванием» агрессора — если бы же его можно было задобрить! Зато он имеет все общее с уступками, которые не дают ничего, кроме новых требований и ощущения безнаказанности для Владимира Путина.



Призывы к смене власти в Украине

На следующий же день после того, как было объявлено о «дизельном соглашении», Трамп в очередной раз публично призвал Зеленского уйти в отставку и провести выборы. Президент США назвал своего украинского коллегу «главным препятствием для прекращения конфликта» и заявил, что тот патологически «не умеет заключать соглашения». В принципе, в этой позиции нет ничего нового: зимой 2025 года Трамп уже говорил, что Зеленский — «диктатор без выборов», и призывал «убрать его с поста».

Здесь важен контекст: полномочия Зеленского формально должны были истечь ещё 20 мая 2024 года, но все выборы отменены из-за военного положения. Проводить выборы прямо сейчас власти не особо хотят, выдвигая в качестве нового требования 60-дневное перемирие для подготовки процесса. Но на это уже не соглашается Путин, который хочет просто продолжать войну. Вместо того чтобы оказывать давление на Москву или хотя бы на обе страны одновременно, Трамп давит только на Киев. К каким-либо результатам все это, опять же, не приводит.



Планы, о которых просто забыли

В течение осени 2025 — зимы 2026 года администрация Трампа разработала несколько мирных планов. В ноябре 2025 года появился 28-пунктный документ, который предусматривал, среди прочего, что Украина не вступает в НАТО, а Россия сохраняет контроль над Крымом и оккупированными частями Донбасса. Позже появился 20-пунктный план с возможным графиком прекращения огня и демилитаризованной зоной.

Трамп публично заявлял, что «95% условий согласованы», но остаются одна-две очень болезненные проблемы. Этими проблемами оказались территории, гарантии безопасности и статус Донбасса — то есть именно то, из-за чего война, по сути, и ведётся. Планы обсуждались, обсуждались, а потом тихо исчезали из повестки дня. Ни один из них не был реализован, ни один не привел даже к временному прекращению огня.

Это характерная черта подхода Трампа: он любит анонсировать планы, но не любит доводить их до конца. А без стратегии и последовательности любой план, перефразируя классика, не стоит даже бумаги, на которой он написан.



Подводя итог, можно сказать, что все попытки Трампа привели к одному результату. Он обещал закончить войну за 24 часа, а впоследствии признал, что «немного ошибся» и вообще якобы «имел в виду не это». Он провел саммит на Аляске, не достиг ни одного соглашения, но Кремль до сих пор спекулирует тезисами о «духе Анкориджа». Он объявлял энергетические перемирия, о которых никто, кроме него, не слышал. Он заключил «дизельное соглашение», которое подрывает санкционный режим и не даёт ничего взамен. Он призвал Зеленского уйти, но тем самым еще сильнее укрепил его у власти. Его администрация предлагала какие-то мирные планы, но ни один из них не пошел дальше обсуждения в СМИ.

Критиковать Трампа за все это — уместно и справедливо. Он действует хаотично, без стратегии, без понимания мотивации Путина, без уважения к союзникам и т. д. Но есть и другая сторона, о которой стоит сказать прямо: глядя на эту ситуацию, возникает ощущение, что по-настоящему остановить эту войну пытается лишь один человек — и это тот самый Дональд Трамп. Все остальные не только не идут ему навстречу, но и так или иначе мешают мирным инициативам американского лидера, лишь критикуя их и не предлагая взамен ничего реалистичного.

Проблема в том, что у Трампа нет ни рычагов, ни способностей, ни команды, которая могла бы реализовать столь сложную задачу, как примирение РФ и Украины. Президент США действует эмоционально, хаотично, вслепую, руководствуясь интуицией и желанием быстрого результата, и каждый раз наталкивается на стену, которую строил не он, но которую он не может разрушить.

Пока что все попытки Трампа ни к чему не привели. К большому сожалению, скорее всего, уже и не приведут. Не потому, что он не хочет, а потому, что одного желания — даже если это желание всего президента США — недостаточно, чтобы остановить войну, которую никто, кроме него, по большому счету, не хочет останавливать.

Трамп настолько верит в себя и в свою способность договориться с кем угодно, что в свое время даже написал книгу с красноречивым названием «Искусство заключать сделки». Как бизнесмен и девелопер он, возможно, действительно умел это делать. Но практика показывает, что как политик он не способен по-настоящему договориться ни с кем: ни с Ираном, ни с Путиным, ни с Зеленским, ни даже с ближайшим союзником США — Европой.

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