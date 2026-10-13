W Brukseli w Belgii Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) opublikowała zalecenia dla producentów inteligentnych okularów dotyczące informowania ludzi o nagrywaniu. Regulatorzy proponują łączenie wskaźników świetlnych, sygnałów dźwiękowych i innych zauważalnych elementów konstrukcyjnych, które pozwolą osobom w otoczeniu zrozumieć, że urządzenie rejestruje obraz.

Światło, dźwięk i powiadomienia

Jak informuje Politico Europe, wśród możliwych środków EDPB wymieniła migające światła lub dźwięki podczas nagrywania, komendę głosową do aktywacji urządzenia oraz powiadomienia na smartfony osób znajdujących się w pobliżu. Producentom zaleca się również stosowanie innych cech konstrukcyjnych, które pomogą rozpoznać inteligentne okulary.

Oświadczenie EDPB nie ma prawnie wiążącego charakteru, jednak ma ukierunkowywać ocenę tego, czy użytkownicy i producenci takich urządzeń przestrzegają przepisów UE, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

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Odpowiedzialność producentów

Regulatorzy podkreślili, że użytkownicy inteligentnych okularów muszą szanować prywatność innych osób. Jednocześnie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad może dotyczyć producentów urządzeń oraz dostawców powiązanych aplikacji lub usług.

EDPB zaznaczyła, że wyjątek GDPR dotyczący przetwarzania danych osobowych w kontekście domowym należy wąsko interpretować w odniesieniu do inteligentnych okularów. Nie będzie on miał zastosowania, jeśli osoba publikuje zdjęcia lub nagrania wideo innych osób dla nieokreślonego kręgu odbiorców na otwartym koncie w mediach społecznościowych.

Rada wezwała również do opracowania standardów branżowych, które pomogą ludziom rozpoznawać inteligentne okulary i rozumieć, jak przetwarzają one dane. Osobno europejscy regulatorzy zlecili badanie dotyczące społecznej akceptowalności takich urządzeń.

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