在比利时布鲁塞尔，欧洲数据保护委员会（EDPB）发布了面向智能眼镜制造商的建议，要求其就录制行为告知人们。监管机构建议结合使用灯光指示器、声音信号和其他醒目的设计元素，让周围的人能够了解设备正在录制。

灯光、声音和通知

据Politico Europe报道，EDPB列举的可能措施包括在录制时使用闪烁灯光或声音、通过语音指令激活设备，以及向附近人员的智能手机发送通知。还建议制造商采用其他有助于识别智能眼镜的设计特征。

EDPB的声明不具有法律约束力，但应为评估此类设备的用户和制造商是否遵守欧盟规则提供指引，其中包括《通用数据保护条例》（GDPR）。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

制造商的责任

监管机构强调，智能眼镜用户必须尊重他人的隐私。同时，遵守相关规则的责任可能涉及设备制造商以及相关应用程序或服务的提供商。

EDPB指出，对于智能眼镜，应狭义解释GDPR中关于在家庭场景下处理个人数据的豁免。若某人在公开的社交媒体账户上向不特定人群发布他人的照片或视频，该豁免将不适用。

该委员会还呼吁制定行业标准，以帮助人们识别智能眼镜并了解其如何处理数据。此外，欧洲监管机构委托开展一项有关此类设备社会接受度的研究。

关注我们在