В Брюсселе, Бельгия, Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал рекомендации для производителей смарт-очков по информированию людей о записи. Регуляторы предлагают сочетать световые индикаторы, звуковые сигналы и другие заметные элементы дизайна, которые позволят окружающим понять, что устройство ведет съемку.

Свет, звук и уведомления

Как сообщает Politico Europe, среди возможных мер EDPB назвал мигающие огни или звуки во время записи, голосовую команду для активации устройства и уведомления на смартфоны людей, находящихся рядом. Производителям также рекомендуют применять другие признаки дизайна, которые помогут распознавать смарт-очки.

Заявление EDPB не имеет юридически обязательной силы, однако должно направлять оценку того, соблюдают ли пользователи и производители таких устройств нормы ЕС, в частности Общий регламент по защите данных (GDPR).

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Ответственность производителей

Регуляторы подчеркнули, что пользователи смарт-очков должны уважать приватность других людей. В то же время ответственность за соблюдение правил может касаться производителей устройств и поставщиков связанных приложений или сервисов.

EDPB отметила, что исключение GDPR для обработки персональных данных в бытовом контексте следует узко толковать применительно к смарт-очкам. Оно не будет применяться, если человек публикует фото или видео других лиц для неопределенного круга людей в открытом аккаунте социальной сети.

Совет также призвал разработать отраслевые стандарты, которые помогут людям распознавать смарт-очки и понимать, как они обрабатывают данные. Отдельно европейские регуляторы заказали исследование общественной приемлемости таких устройств.

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