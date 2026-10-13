Budowa tunelu drogowo-kolejowego pod cieśniną Bełt Fehmarn, który ma połączyć Danię i Niemcy, została wstrzymana z powodu cyberataku. Incydent dotknął międzynarodowe konsorcjum FLC realizujące prace przy projekcie, informuje RMF24.

Zablokowano sprzęt i dostęp pracowników

W wyniku ataku przestały działać karty identyfikacyjne pracowników. Unieruchomiono także statki, dźwigi i platformy wykorzystywane do prac morskich. Według duńskich mediów z tego powodu prace budowlane zostały całkowicie wstrzymane.

Konsorcjum FLC zatrudnia łącznie około 2,8 tysiąca osób z firm z Danii, Niemiec, Francji, Belgii i Niderlandów. Wśród pracowników na placu budowy jest znaczna liczba Polaków.

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Okoliczności ataku są wyjaśniane

Przedstawiciele spółki inwestorskiej Sund & Baelt potwierdzili, że omawiają sytuację z wykonawcą. Nie ustalono jeszcze, kto dokładnie stoi za cyberatakiem ani jak długo potrwa usuwanie jego skutków.

Przewodniczący Duńskiej Rady Bezpieczeństwa Cyfrowego Henning Mortensen nie wykluczył związku incydentu z wojną hybrydową. Duńskie służby w ostatnich tygodniach ostrzegały przed możliwymi cyberatakami ze strony Rosji i podniosły poziom zagrożenia do wysokiego.

18-kilometrowy tunel powstaje z 89 betonowych elementów, które są transportowane i łączone na morzu za pomocą cyfrowego oprogramowania. Koszt projektu szacuje się na około 7 miliardów euro. Otwarcie początkowo planowano na 2029 rok, jednak już wcześniej informowano o możliwych opóźnieniach.

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