Строительство автомобильно-железнодорожного туннеля под проливом Фемарн-Бельт, который должен соединить Данию и Германию, остановилось из-за кибератаки. Инцидент затронул международный консорциум FLC, выполняющий работы по проекту, сообщает RMF24.

Оборудование и доступ работников заблокированы

В результате атаки перестали работать идентификационные карты работников. Также были обездвижены суда, краны и платформы, используемые для морских работ. По информации датских СМИ, из-за этого строительные работы полностью прекратились.

Консорциум FLC в общей сложности трудоустраивает около 2,8 тысячи человек из компаний Дании, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Среди работников на площадке есть значительное количество поляков.

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Обстоятельства атаки выясняются

Представители компании-инвестора Sund & Baelt подтвердили, что обсуждают ситуацию с подрядчиком. Кто именно стоит за кибератакой и сколько продлится устранение ее последствий, пока не установлено.

Председатель Датского совета по цифровой безопасности Хеннинг Мортенсен не исключил связи инцидента с гибридной войной. Датские службы в последние недели предупреждали о возможных кибератаках со стороны России и повысили уровень угрозы до высокого.

Туннель длиной 18 километров строят из 89 бетонных элементов, которые транспортируют и соединяют в море с помощью цифрового программного обеспечения. Стоимость проекта оценивается примерно в 7 миллиардов евро. Открытие первоначально планировали на 2029 год, однако ранее уже сообщалось о вероятных задержках.

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