W Republice Południowej Afryki były prezydent Nehawu Mike Shingange oraz Mabuto Cele, zastępca prezydenta związku nauczycieli Sadtu, będą rywalizować o stanowisko prezydenta Cosatu, największej federacji związków zawodowych w kraju, podczas jej kongresu wyborczego. Obaj kandydaci przyjęli nominacje, informuje TimesLIVE.

Kongres odbywa się w kompleksie Emperors Palace na wschód od Johannesburga po tym, jak wcześniejszą próbę przeprowadzenia wyborów zakłóciły spory dotyczące tego, kto ma prawo uczestniczyć w konferencji. Początkowo planowano go na 14–17 września w Gallagher Convention Centre w Midrand.

Rywalizacja o kluczowe stanowiska

Obecna prezydentka Cosatu Zingiswa Losi będzie ubiegać się o stanowisko sekretarza generalnego federacji. Jej rywalem będzie obecny sekretarz generalny Solly Phetoe. Na stanowisko pierwszego wiceprezydenta nominowano Susan Khumalo ze związku pracowników przemysłu odzieżowego i tekstylnego oraz Duncana Luvuno z Krajowego Związku Górników.

Mbali Blose ze związku pracowników handlu, gastronomii i branż pokrewnych została wybrana drugą wiceprezydentką, ponieważ drugi formularz nominacyjny złożono po terminie. O stanowisko skarbnika krajowego będą rywalizować Mike Manganyi ze związku finansowego Sasbo oraz Kgomoцо Mahupola z Nehawu. Gerald Mkhomazi Twala został ponownie wybrany zastępcą sekretarza generalnego po tym, jak Malvern de Bruyn wycofał swoją nominację.

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Spory wokół kongresu

Podczas otwarcia Losi wezwała członków federacji do odrzucenia frakcyjności i zachowania jedności. Oświadczyła, że przełożenie kongresu było bolesnym epizodem dla Cosatu, a wewnętrzne podziały osłabiają federację i demoralizują pracowników.

W przeddzień kongresu Nehawu prewencyjnie zawiesił Shingange’a. Według związku miał on rzekomo naruszyć jego polecenie, by nie podpisywać formularza nominacyjnego w celu udziału w wyborach prezydenta Cosatu. Sąd Pracy orzekł, że zawieszenie nie uniemożliwia mu obecności ani udziału w wyborach. Związek pracowników komunalnych Samwu również próbował na drodze sądowej wstrzymać 15. krajowy kongres Cosatu, jednak Wysoki Sąd w piątek oddalił jego wniosek, obciążając go kosztami postępowania.

Rzeczniczka Cosatu Zanele Sabela poinformowała, że głosowanie miało odbyć się we wtorek po południu, a wyniki wyborów władz planowano ogłosić w czwartek. Federacja zrzesza około 1,6 mln członków i wchodzi w skład trójstronnego sojuszu z Afrykańskim Kongresem Narodowym oraz Południowoafrykańską Partią Komunistyczną.

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