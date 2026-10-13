Minister spraw zagranicznych Syrii Asaad al-Szajbani oświadczył w Damaszku, że Izrael rzekomo uzbraja i finansuje zbrojne ugrupowania działające poza kontrolą państwa w południowym mieście Suwejda. Jak powiedział, formacje te wykonują zadania mające na celu destabilizację regionu.

Oświadczenia syryjskiego ministra

Al-Szajbani przedstawił te oskarżenia podczas wspólnej konferencji prasowej z Sabriną Dallafior, dyrektor generalną Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na syryjską państwową agencję SANA.

Szef syryjskiego MSZ twierdził również, że Izrael próbuje destabilizować kraj od grudnia 2024 roku, gdy obalono reżim Baszara al-Asada. Wspomniał o uderzeniach w infrastrukturę i zajęciu dodatkowych terytoriów Syrii.

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Ponadto syryjski minister oskarżył izraelskich wojskowych o przymusowe przesiedlanie Syryjczyków i arbitralne zatrzymania. Według niego los dziesiątek zatrzymanych obywateli Syrii pozostaje nieznany.

Apel o negocjacje

Al-Szajbani wezwał społeczność międzynarodową do powstrzymania działań Izraela, które, w jego ocenie, mogą pogrążyć region w chaosie. Opowiedział się również za powrotem do porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku, przewidującego kontrolowaną przez ONZ strefę buforową między siłami syryjskimi i izraelskimi.

Minister wezwał Izrael do poważnego zaangażowania się w negocjacje prowadzone za pośrednictwem USA, które, jak powiedział, trwają już półtora roku. W sierpniu delegacje Syrii i Izraela spotkały się w Jordanii pod mediacją USA, aby omówić zakończenie ataków, zatrzymań i operacji wojskowych, a także wycofanie sił izraelskich na pozycje zajmowane przez nie przed grudniem 2024 roku.

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