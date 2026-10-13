叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼在大马士革表示，以色列据称正在武装并资助在南部城市苏韦达活动、脱离国家控制的武装组织。他称，这些组织正执行破坏该地区稳定的任务。

叙利亚部长的声明

沙伊巴尼在与禁止化学武器组织总干事萨布丽娜·达拉菲奥尔举行的联合新闻发布会上提出了这些指控。据阿纳多卢通讯社援引叙利亚国家通讯社SANA报道。

叙利亚外交部长还声称，自2024年12月巴沙尔·阿萨德政权被推翻以来，以色列一直试图破坏该国稳定。他提到了对基础设施的打击以及占领更多叙利亚领土。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此外，这名叙利亚部长指责以色列军方强制迁移叙利亚人并实施任意拘留。他表示，数十名被拘留的叙利亚公民的命运仍然未知。

呼吁谈判

沙伊巴尼呼吁国际社会制止以色列的行动；他认为这些行动可能使该地区陷入混乱。他还主张恢复1974年《脱离接触协议》，该协议规定在叙利亚和以色列部队之间设立由联合国监督的缓冲区。

这名部长呼吁以色列认真参与由美国斡旋的谈判。他表示，谈判已持续一年半。8月，叙利亚和以色列代表团在美国斡旋下于约旦会面，讨论停止袭击、拘留和军事行动，以及将以色列部队撤回至其在2024年12月前驻守的阵地。

关注我们在