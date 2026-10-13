Сирія звинуватила Ізраїль у підтримці збройних угруповань у Сувейді — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шаїбані заявив у Дамаску, що Ізраїль нібито озброює та фінансує збройні угруповання, які діють поза контролем держави в південному місті Сувейда. За його словами, ці формування виконують завдання з дестабілізації регіону.

Заяви сирійського міністра

Аш-Шаїбані озвучив ці звинувачення на спільній пресконференції з генеральною директоркою Організації із заборони хімічної зброї Сабріною Даллафіор. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

Очільник МЗС Сирії також стверджував, що Ізраїль намагається дестабілізувати країну від грудня 2024 року, коли було повалено режим Башара Асада. Він згадав удари по інфраструктурі та зайняття додаткових сирійських територій.

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Крім того, сирійський міністр звинуватив ізраїльських військових у примусовому переміщенні сирійців і свавільних затриманнях. За його словами, доля десятків затриманих громадян Сирії залишається невідомою.

Заклик до переговорів

Аш-Шаїбані закликав міжнародну спільноту зупинити дії Ізраїлю, які, за його оцінкою, можуть занурити регіон у хаос. Він також виступив за повернення до угоди про роз'єднання сил 1974 року, що передбачає контрольовану ООН буферну зону між сирійськими та ізраїльськими силами.

Міністр закликав Ізраїль серйозно долучитися до переговорів за посередництва США, які, за його словами, тривають уже півтора року. У серпні сирійська та ізраїльська делегації зустрілися в Йорданії за американського посередництва, щоб обговорити припинення атак, затримань і військових операцій, а також відведення ізраїльських сил на позиції, які вони займали до грудня 2024 року.

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