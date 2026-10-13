Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шаибани заявил в Дамаске, что Израиль якобы вооружает и финансирует вооруженные группировки, действующие вне контроля государства в южном городе Сувейда. По его словам, эти формирования выполняют задачи по дестабилизации региона.

Заявления сирийского министра

Аш-Шаибани озвучил эти обвинения на совместной пресс-конференции с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия Сабриной Даллафиор. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Глава МИД Сирии также утверждал, что Израиль пытается дестабилизировать страну с декабря 2024 года, когда был свергнут режим Башара Асада. Он упомянул удары по инфраструктуре и занятие дополнительных сирийских территорий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кроме того, сирийский министр обвинил израильских военных в принудительном перемещении сирийцев и произвольных задержаниях. По его словам, судьба десятков задержанных граждан Сирии остается неизвестной.

Призыв к переговорам

Аш-Шаибани призвал международное сообщество остановить действия Израиля, которые, по его оценке, могут погрузить регион в хаос. Он также выступил за возвращение к соглашению о разъединении сил 1974 года, предусматривающему контролируемую ООН буферную зону между сирийскими и израильскими силами.

Министр призвал Израиль серьезно подключиться к переговорам при посредничестве США, которые, по его словам, продолжаются уже полтора года. В августе сирийская и израильская делегации встретились в Иордании при посредничестве США, чтобы обсудить прекращение атак, задержаний и военных операций, а также отвод израильских сил на позиции, которые они занимали до декабря 2024 года.

Читай нас в