在南非，该国最大工会联合会Cosatu的选举大会上，前Nehawu主席迈克·辛甘格（Mike Shingange）和教师工会Sadtu副主席马布托·塞莱（Mabuto Cele）将角逐主席职位。据TimesLIVE报道，两名候选人均已接受提名。

大会在约翰内斯堡以东的Emperors Palace综合体举行，此前一次举行选举的尝试因谁有资格参加会议的争议而受阻。大会原计划于9月14日至17日在米德兰的Gallagher Convention Centre举行。

关键职位的竞争

现任Cosatu主席津吉斯瓦·洛西（Zingiswa Losi）将竞选该联合会总书记一职。她的对手将是现任总书记索利·佩托埃（Solly Phetoe）。服装和纺织业工人工会的苏珊·库马洛（Susan Khumalo）以及全国矿工工会的邓肯·卢武诺（Duncan Luvuno）获提名竞选第一副主席。

由于第二份提名表提交逾期，商业、餐饮及相关行业工人工会的姆巴利·布洛泽（Mbali Blose）当选第二副主席。Sasbo金融工会的迈克·曼甘伊（Mike Manganyi）与Nehawu的科戈莫措·马胡波拉（Kgomotso Mahupola）将角逐全国司库职位。在马尔文·德布雷恩（Malvern de Bruyn）撤回提名后，杰拉尔德·姆霍马齐·特瓦拉（Gerald Mkhomazi Twala）再次当选副总书记。

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围绕大会的争议

洛西在开幕式上呼吁联合会成员摒弃派系主义并维护团结。她表示，推迟大会对Cosatu而言是一次痛苦经历，而内部裂痕削弱了联合会，并使工人士气低落。

大会前夕，Nehawu对辛甘格采取了预防性停职措施。该工会称，他据称违反了工会不准签署提名表、参加Cosatu主席选举的指示。劳动法院裁定，这一停职不妨碍他出席并参加选举。市政工人工会Samwu也试图通过法院阻止Cosatu第15届全国大会举行，但高等法院周五驳回了其申请，并判令其承担诉讼费用。

Cosatu发言人扎内莱·萨贝拉（Zanele Sabela）表示，投票原定于周二下午举行，领导层选举结果计划于周四公布。该联合会约有160万名成员，并与非洲人国民大会和南非共产党组成三方联盟。

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