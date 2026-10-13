迪拜统治者谢赫穆罕默德·本·拉希德在阿联酋宣布，该酋长国正在实施的项目组合价值2.1万亿迪拉姆。投资涵盖住宅建设、交通、航空和基础设施，《The National》报道。

谢赫穆罕默德在迪拜世界贸易中心举行的穆罕默德·本·拉希德领导力论坛期间宣布了这一项目组合。来自公共和私营部门的1000名代表，以及专家、高管和学者参加了此次活动。

谢赫穆罕默德表示，该酋长国“正在建设一座城中之城”，新项目将在稍后宣布。他称，迪拜正大力投资住房、交通和基础设施，为经济增长的新阶段做准备。

住房和航空

到2030年，房地产开发将获得1.1万亿迪拉姆资金。计划建设约35万套住房。

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另有1280亿迪拉姆将用于阿勒马克图姆国际机场，该机场的设计年旅客吞吐能力最高可达2.6亿人次。计划投入3280亿迪拉姆扩充阿联酋航空和flydubai的机队，另投入187亿迪拉姆建设新的阿联酋航空维护和维修综合设施。

交通和城市基础设施

道路升级以及迪拜地铁蓝线和金线将获得1000亿迪拉姆资金。另有1510亿迪拉姆将用于新的电网和供水基础设施。

迪拜战略污水隧道系统将获得800亿迪拉姆资金。此外，已拨出1000亿迪拉姆用于发展迪拜国际金融中心的第二阶段。

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