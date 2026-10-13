Правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид объявил в ОАЭ о портфеле реализуемых в эмирате проектов стоимостью 2,1 трлн дирхамов. Инвестиции охватывают жилищное строительство, транспорт, авиацию и инфраструктуру, сообщает The National.

Шейх Мохаммед объявил о портфеле проектов во время Форума лидерства Мохаммеда бин Рашида во Всемирном торговом центре Дубая. В мероприятии приняли участие тысяча представителей государственного и частного секторов, а также эксперты, руководители и ученые.

По словам шейха Мохаммеда, эмират «строит город внутри города», а о новых проектах должны объявить позже. Он заявил, что Дубай значительно инвестирует в жилье, транспорт и инфраструктуру, готовясь к новому этапу экономического роста.

Жилье и авиация

На развитие недвижимости до 2030 года предусмотрено 1,1 трлн дирхамов. Планируется построить около 350 тысяч жилых единиц.

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Еще 128 млрд дирхамов предусмотрено для международного аэропорта Аль-Мактум, который проектируется для обслуживания до 260 млн пассажиров в год. На расширение флотов Emirates и flydubai запланировано 328 млрд дирхамов, а на новый комплекс технического обслуживания и ремонта Emirates — 18,7 млрд дирхамов.

Транспорт и городская инфраструктура

На модернизацию дорог, а также Синюю и Золотую линии Дубайского метро предусмотрено 100 млрд дирхамов. Еще 151 млрд дирхамов направят на новую инфраструктуру электросетей и водоснабжения.

Для системы стратегических канализационных туннелей Дубая предусмотрено 80 млрд дирхамов. Дополнительные 100 млрд дирхамов выделили на развитие второй фазы Дубайского международного финансового центра.

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