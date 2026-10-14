Японская Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) изучает возможность увеличить свою долю в индийской Shriram Finance примерно с 20% до более чем 50%, чтобы в перспективе получить контроль над компанией. Об этом со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом частных обсуждений, сообщает The Japan Times.

Потенциальные инвестиции

По словам источников издания, для получения контроля MUFG может потребоваться вложить в Shriram более $10 млрд. Четких сроков возможной сделки японская группа пока не определила, а обсуждения находятся на ранней стадии. Детали потенциальной операции могут измениться.

Представители MUFG и Shriram отказались от комментариев. В декабре глава японской компании, отвечая на вопрос о возможном увеличении доли в Shriram, заявлял, что такая возможность существует в долгосрочной перспективе, однако на тот момент решение не было принято.

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Доля MUFG в Shriram

В апреле MUFG приобрела 20% Shriram Finance за $4,4 млрд. Эту сделку назвали крупнейшей иностранной инвестицией в финансовую компанию Индии. Она оценила Shriram более чем в $20 млрд и обеспечила MUFG два места в совете директоров компании.

Если потенциальные инвестиции превысят $10 млрд, совокупный объем обязательств MUFG перед Shriram составит более $14 млрд. Shriram Finance работает с клиентами, которых часто обходят крупные кредиторы, в том числе с операторами грузового транспорта и владельцами малых предприятий, и имеет широкое присутствие в небольших городах и сельской местности Индии.

Расширение MUFG является частью активизации японских финансовых групп в Индии. Sumitomo Mitsui Financial Group стала крупнейшим акционером Yes Bank, а Mizuho Financial Group согласилась приобрести контроль над инвестиционным банком Avendus Capital.

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