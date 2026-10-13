Władca Dubaju, szejk Mohammed bin Rashid, ogłosił w ZEA portfel realizowanych projektów w emiracie o wartości 2,1 bln dirhamów. Inwestycje obejmują budownictwo mieszkaniowe, transport, lotnictwo i infrastrukturę, informuje The National.

Szejk Mohammed ogłosił portfel projektów podczas Forum Przywództwa Mohammeda bin Rashida w Dubai World Trade Centre. W wydarzeniu uczestniczyło tysiąc przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, a także eksperci, menedżerowie i naukowcy.

Według szejka Mohammeda emirat „buduje miasto w mieście”, a nowe projekty mają zostać ogłoszone później. Oświadczył, że Dubaj znacząco inwestuje w mieszkalnictwo, transport i infrastrukturę, przygotowując się do nowego etapu wzrostu gospodarczego.

Mieszkalnictwo i lotnictwo

Na rozwój nieruchomości do 2030 roku przewidziano 1,1 bln dirhamów. Planowana jest budowa około 350 tys. lokali mieszkalnych.

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Kolejne 128 mld dirhamów przewidziano na międzynarodowe lotnisko Al Maktoum, które projektowane jest z myślą o obsłudze do 260 mln pasażerów rocznie. Na rozbudowę flot Emirates i flydubai zaplanowano 328 mld dirhamów, a na nowy kompleks obsługi technicznej i napraw Emirates — 18,7 mld dirhamów.

Transport i infrastruktura miejska

Na modernizację dróg oraz Niebieską i Złotą linię dubajskiego metra przewidziano 100 mld dirhamów. Kolejne 151 mld dirhamów zostanie przeznaczone na nową infrastrukturę sieci elektroenergetycznych i zaopatrzenia w wodę.

Na system strategicznych tuneli kanalizacyjnych Dubaju przewidziano 80 mld dirhamów. Dodatkowe 100 mld dirhamów przeznaczono na rozwój drugiej fazy Dubai International Financial Centre.

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