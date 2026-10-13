也门疑似霍乱病例数在过去三周内增长了三倍，从9月6日至12日当周的217例增至9月27日至10月3日当周的647例。世界卫生组织在战事再度爆发的背景下通报了这一情况，战事已迫使超过20万人离开家园，半岛电视台报道。

超过8000例疑似病例

今年以来，该国已登记8034例疑似霍乱病例和27例死亡病例。世卫组织指出，全部疑似病例中的四分之一出现在最近四周。

该组织表示，92%的登记病例集中在也门西南部的五个省份，这些地区有大量流离失所者：阿比扬、拉赫季、达利、塔伊兹和亚丁。该疾病还蔓延至东部哈德拉毛省偏远的流离失所者营地，医疗队难以抵达这些地点。

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紧急应对资金不足

世卫组织区域紧急事务主任安内特·海因策尔曼表示，逃离冲突的家庭同时面临可预防和可治疗疾病的威胁。她强调，需要不受阻碍地获得安全用水、疫苗接种和基本医疗服务。

世卫组织在也门开展90天紧急应对需要3100万美元，但该组织仅获得378万美元。这些资金计划用于流离失所者安置点的流行病监测、快速反应小组的工作、霍乱治疗，以及医疗机构和霍乱治疗点的感染预防。

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