В Йемене число подозреваемых случаев холеры за последние три недели выросло втрое — с 217 за неделю с 6 по 12 сентября до 647 за неделю с 27 сентября по 3 октября. Всемирная организация здравоохранения сообщила об этом на фоне возобновления боевых действий, из-за которых более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Al Jazeera.

Более 8 тысяч подозреваемых случаев

С начала года в стране зарегистрировали 8 034 подозреваемых случая холеры и 27 смертей. Четверть всех подозреваемых случаев пришлась на последние четыре недели, отметили в ВОЗ.

По данным организации, 92% зарегистрированных случаев приходятся на пять губернаторств на юго-западе Йемена, где находится значительное количество перемещенных лиц: Абьян, Лахидж, Эд-Дали, Таиз и Аден. Болезнь также распространилась на отдаленные лагеря для перемещенных людей в восточном губернаторстве Хадрамаут, куда медицинским бригадам трудно добраться.

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Не хватает средств на экстренное реагирование

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Аннет Гайнцельманн заявила, что семьи, спасающиеся от конфликта, одновременно сталкиваются с угрозой предотвратимых и поддающихся лечению заболеваний. Она подчеркнула необходимость беспрепятственного доступа к безопасной воде, вакцинации и основным медицинским услугам.

Для 90-дневного экстренного реагирования в Йемене ВОЗ необходимо 31 млн долларов, однако организация получила лишь 3,78 млн долларов. Средства планируют направить на эпиднадзор в местах размещения перемещенных людей, работу групп быстрого реагирования, лечение холеры и профилактику инфекций в медицинских учреждениях и пунктах лечения холеры.

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