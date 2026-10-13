W Jemenie liczba podejrzewanych przypadków cholery w ciągu ostatnich trzech tygodni wzrosła trzykrotnie — z 217 w tygodniu od 6 do 12 września do 647 w tygodniu od 27 września do 3 października. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o tym w związku z wznowieniem działań zbrojnych, które zmusiły ponad 200 tys. osób do opuszczenia domów, donosi Al Jazeera.

Ponad 8 tys. podejrzewanych przypadków

Od początku roku w kraju zarejestrowano 8 034 podejrzewane przypadki cholery i 27 zgonów. Jedna czwarta wszystkich podejrzewanych przypadków przypadła na ostatnie cztery tygodnie, podała WHO.

Według organizacji 92% zarejestrowanych przypadków przypada na pięć gubernatorstw w południowo-zachodnim Jemenie, gdzie przebywa znaczna liczba osób przesiedlonych: Abyan, Lahij, Al-Dhalea, Taiz i Aden. Choroba rozprzestrzeniła się również na odległe obozy dla osób przesiedlonych we wschodnim gubernatorstwie Hadramaut, do których zespołom medycznym trudno dotrzeć.

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Brakuje środków na reakcję kryzysową

Dyrektorka WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych w regionie Annette Heinzelmann oświadczyła, że rodziny uciekające przed konfliktem jednocześnie mierzą się z zagrożeniem ze strony chorób, którym można zapobiegać i które można leczyć. Podkreśliła potrzebę niezakłóconego dostępu do bezpiecznej wody, szczepień i podstawowych usług medycznych.

WHO potrzebuje 31 mln dolarów na 90-dniową reakcję kryzysową w Jemenie, jednak organizacja otrzymała jedynie 3,78 mln dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na nadzór epidemiologiczny w miejscach pobytu osób przesiedlonych, pracę zespołów szybkiego reagowania, leczenie cholery oraz zapobieganie infekcjom w placówkach medycznych i ośrodkach leczenia cholery.

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