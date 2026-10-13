В Южно-Африканской Республике бывший президент Nehawu Майк Шинганге и заместитель президента профсоюза учителей Sadtu Мабуто Селе будут бороться за должность президента Cosatu, крупнейшей профсоюзной федерации страны, на ее выборном конгрессе. Оба кандидата приняли выдвижение, сообщает TimesLIVE.

Конгресс проходит в комплексе Emperors Palace к востоку от Йоханнесбурга после того, как предыдущая попытка провести выборы была сорвана спорами о том, кто имеет право участвовать в конференции. Изначально его планировали провести 14–17 сентября в Gallagher Convention Centre в Мидранде.

Конкуренция за ключевые должности

Действующая президент Cosatu Зингисва Лоси будет баллотироваться на должность генерального секретаря федерации. Ее соперником станет действующий генеральный секретарь Солли Пхетое. На должность первого вице-президента выдвинуты Сьюзен Хумало из профсоюза работников швейной и текстильной промышленности и Данкан Лувуно из Национального профсоюза горняков.

Мбали Блозе из профсоюза работников торговли, общественного питания и смежных отраслей была избрана вторым вице-президентом, поскольку второй номинационный бланк подали с опозданием. За должность национального казначея будут соревноваться Майк Манганьи из финансового профсоюза Sasbo и Кгомоцо Махупола из Nehawu. Джеральд Мкхомази Твала был переизбран заместителем генерального секретаря после того, как Малверн де Брейн снял свою кандидатуру.

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Споры вокруг конгресса

На открытии Лоси призвала членов федерации отказаться от фракционности и сохранить единство. Она заявила, что перенос конгресса стал болезненным эпизодом для Cosatu, а внутренние разногласия ослабляют федерацию и деморализуют работников.

Накануне конгресса Nehawu в превентивном порядке отстранил Шинганге. По утверждению профсоюза, он якобы нарушил его указание не подписывать номинационный бланк для участия в выборах президента Cosatu. Трудовой суд постановил, что это отстранение не мешает ему присутствовать и участвовать в выборах. Профсоюз муниципальных работников Samwu также пытался через суд остановить проведение 15-го национального конгресса Cosatu, однако Высокий суд в пятницу отклонил его заявление с возложением судебных расходов.

Пресс-секретарь Cosatu Занеле Сабела сообщила, что голосование должно было состояться во вторник днем, а результаты выборов руководства планировали объявить в четверг. Федерация объединяет около 1,6 млн членов и входит в трехсторонний альянс с Африканским национальным конгрессом и Южноафриканской коммунистической партией.

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