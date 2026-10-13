塞浦路斯已提交一项修改儿童津贴发放标准的法案。据《塞浦路斯邮报》报道，随着收入评估标准放宽，约2000个抚养2800名儿童的家庭可能获得领取津贴的资格。

收入标准调整

社会福利部副部长蒂娜·帕夫卢表示，拟议的修改 предусматривают将儿童津贴提高5%至10%。发放金额将取决于家庭所属的类别。

关键调整涉及家庭收入标准。此前，即使收入小幅增加，也可能导致津贴被完全停止发放。拟议修改旨在取消这一做法。

帕夫卢表示，政府实施这项倡议的总支出将为1250万欧元。她还指出，该法案旨在支持有子女的家庭，并非应对低出生率的单独措施。

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帕夫卢称，欧盟开展的研究未证实津贴政策会影响人口指标。她补充说，在加拿大和挪威，免费教育和父母咨询被列为可能有助于提高出生率的因素。

来自反对派的批评

AKEL党议员约尔戈斯·库库马斯称，政府的提议成效不足。在他看来，即使对低收入家庭提高10%，也无法覆盖过去几年基本生活必需品价格涨幅的一半。

库库马斯还表示，塞浦路斯用于支持家庭和儿童的支出不足国内生产总值的1%，据他所说，这不到欧盟平均水平的一半。他补充说，这些修改不会覆盖数千个只有一名子女的家庭，也不符合尼科斯·赫里斯托祖利季斯的竞选承诺。

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