W Brukseli w Belgii trzy duże grupy polityczne w Parlamencie Europejskim oświadczyły, że będą sprzeciwiać się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej osłabienia zasad ustalania cen emisji dwutlenku węgla. Socjaliści i Demokraci, Renew Europe oraz Zieloni dążą do zachowania ambitniejszej ścieżki do zerowych emisji w ramach unijnego Systemu Handlu Emisjami (ETS), informuje Politico.

Spór o tempo redukcji

Stanowisko tych frakcji jest sprzeczne z podejściem największej grupy parlamentarnej — centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, która ogólnie popiera propozycję Komisji Europejskiej. Główne różnice dotyczą liniowego współczynnika redukcji — mechanizmu określającego tempo corocznego zmniejszania liczby uprawnień do emisji.

Zgodnie z obecną ścieżką całkowity limit emisji dla sektorów objętych ETS ma spaść do zera około 2039–2040 roku. System obejmuje między innymi producentów energii elektrycznej, huty stali i zakłady chemiczne. Propozycja europosła Petera Liese zakłada przesunięcie tej daty na lata 40. XXI wieku, zgodnie z letnią inicjatywą Komisji Europejskiej.

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Socjaliści i Demokraci, Renew Europe oraz Zieloni złożyli niemal identyczne poprawki, które przewidują utrzymanie wyższego tempa redukcji do końca następnej dekady. Według oceny Politico oznaczałoby to szybszą dekarbonizację przemysłu w Europie.

Możliwe głosy grup prawicowych

Liese, który prowadzi prace Parlamentu nad rewizją ETS, oświadczył, że dąży do stworzenia „jak najszerszej koalicji”, do której mogłyby wejść Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Zieloni oraz Lewica. Jednocześnie czeski eurodeputowany Alexandr Vondra z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zaproponował współpracę z EPL pod warunkiem poparcia kursu bardziej korzystnego dla przemysłu, w tym wolniejszego dążenia do zerowych emisji.

Według publikacji polscy, hiszpańscy i włoscy przedstawiciele EPL są niezadowoleni z tego, co uważają za zbyt korzystną dla celów klimatycznych propozycję Liese. Grupa Europa Suwerennych Narodów, do której należą członkowie niemieckiej Alternatywy dla Niemiec, domaga się całkowitego zniesienia ETS. Patrioci dla Europy generalnie opowiadają się za znacznym spowolnieniem tej polityki, zwłaszcza planowanego systemu ETS2. Ich głosy mogą potencjalnie stać się dla EPL jedną z opcji poparcia reformy.

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