В Брюсселе, Бельгия, три крупные политические группы Европарламента заявили, что будут противодействовать предложению Еврокомиссии ослабить правила ценообразования на выбросы углерода. Социалисты и демократы, Renew Europe и «Зеленые» стремятся сохранить более амбициозную траекторию к нулевым выбросам в рамках Системы торговли выбросами ЕС (ETS), сообщает Politico.

Спор о темпах сокращения

Позиция этих фракций противоречит подходу крупнейшей парламентской группы — правоцентристской Европейской народной партии, которая в целом поддерживает предложение Еврокомиссии. Основные разногласия касаются линейного коэффициента сокращения — механизма, определяющего темпы ежегодного уменьшения количества разрешений на выбросы.

Согласно нынешней траектории, общий лимит выбросов для секторов, охваченных ETS, должен снизиться до нуля примерно в 2039–2040 годах. Система охватывает, в частности, производителей электроэнергии, сталелитейные и химические предприятия. Предложение депутата Европарламента Петера Лизе предусматривает перенос этой даты на 2040-е годы в соответствии с летней инициативой Еврокомиссии.

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Социалисты и демократы, Renew Europe и «Зеленые» внесли почти идентичные поправки, предусматривающие сохранение более высоких темпов сокращения до конца следующего десятилетия. По оценке Politico, это означало бы более быструю декарбонизацию промышленности в Европе.

Возможные голоса правых групп

Лизе, который ведет работу парламента над пересмотром ETS, заявлял, что стремится создать «как можно более широкую коалицию», в которую могли бы войти Европейские консерваторы и реформисты, «Зеленые» и Левые. В то же время чешский депутат Александер Вондра из группы Европейских консерваторов и реформистов предложил сотрудничество с ЕНП при условии поддержки более благоприятного для промышленности курса, в частности более медленного движения к нулевым выбросам.

По данным издания, польские, испанские и итальянские представители ЕНП недовольны тем, что считают предложение Лизе слишком благоприятным для климатических целей. Группа «Европа суверенных наций», в которую входят члены немецкой «Альтернативы для Германии», добивается полной отмены ETS. «Патриоты за Европу» в целом выступают за существенное замедление этой политики, особенно планируемой системы ETS2. Их голоса потенциально могут стать для ЕНП одним из вариантов поддержки реформы.

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