在比利时布鲁塞尔，欧洲议会三大政治党团表示，将反对欧盟委员会提出的削弱碳排放定价规则的提议。社会党与民主党、Renew Europe和绿党希望在欧盟排放交易体系（ETS）框架内保留一条更具雄心的零排放路径，Politico报道。

围绕减排速度的争议

这些党团的立场与议会最大党团、中间偏右的欧洲人民党采取的做法相悖，后者总体上支持欧盟委员会的提议。主要分歧涉及线性减排系数，这一机制决定排放配额数量每年减少的速度。

按照当前路径，ETS覆盖行业的排放总上限应在约2039年至2040年降至零。该体系尤其涵盖电力生产商、钢铁企业和化工企业。欧洲议会议员彼得·利泽的提议规定，根据欧盟委员会夏季提出的倡议，将这一日期推迟到2040年代。

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社会党与民主党、Renew Europe和绿党提交了几乎相同的修正案，规定在下一个十年末之前维持更高的减排速度。Politico评估称，这将意味着欧洲工业更快实现脱碳。

右翼团体可能提供的票数

负责领导议会ETS修订工作的利泽表示，他希望建立“尽可能广泛的联盟”，其中可能包括欧洲保守派和改革主义者、绿党和左翼。与此同时，欧洲保守派和改革主义者党团的捷克欧洲议会议员亚历山大·翁德拉提出与欧洲人民党合作，条件是支持对工业更有利的路线，包括更缓慢地迈向零排放。

据该媒体报道，欧洲人民党的波兰、西班牙和意大利代表不满于他们认为利泽提议对气候目标过于有利。包括德国“德国选择党”成员在内的“主权国家欧洲”党团要求彻底取消ETS。“欧洲爱国者”总体上主张大幅放缓这项政策，尤其是计划中的ETS2体系。他们的票数可能成为欧洲人民党支持改革的选项之一。

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