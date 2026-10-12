Три фракції Європарламенту виступили проти послаблення ETS — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, три великі політичні групи Європарламенту заявили, що протидіятимуть пропозиції Єврокомісії послабити правила ціноутворення на викиди вуглецю. Соціалісти і демократи, Renew Europe та «Зелені» прагнуть зберегти амбітнішу траєкторію до нульових викидів у межах Системи торгівлі викидами ЄС (ETS), повідомляє Politico.

Суперечка про темпи скорочення

Позиція цих фракцій суперечить підходу найбільшої парламентської групи — правоцентристської Європейської народної партії, яка загалом підтримує пропозицію Єврокомісії. Основні розбіжності стосуються лінійного коефіцієнта скорочення — механізму, що визначає темпи щорічного зменшення кількості дозволів на викиди.

За нинішньою траєкторією загальний ліміт викидів для секторів, охоплених ETS, має знизитися до нуля приблизно у 2039–2040 роках. Система охоплює, зокрема, виробників електроенергії, сталеливарні та хімічні підприємства. Пропозиція депутата Європарламенту Петера Лізе передбачає перенесення цієї дати на 2040-ві роки відповідно до літньої ініціативи Єврокомісії.

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Соціалісти і демократи, Renew Europe та «Зелені» подали майже ідентичні поправки, які передбачають збереження вищих темпів скорочення до кінця наступного десятиліття. За оцінкою Politico, це означало б швидшу декарбонізацію промисловості в Європі.

Можливі голоси правих груп

Лізе, який веде роботу парламенту над переглядом ETS, заявляв, що прагне створити «якнайширшу коаліцію», до якої могли б увійти Європейські консерватори і реформісти, «Зелені» та Ліві. Водночас чеський депутат Александер Вондра з групи Європейських консерваторів і реформістів запропонував співпрацю з ЄНП за умови підтримки більш сприятливого для промисловості курсу, зокрема повільнішого руху до нульових викидів.

За даними видання, польські, іспанські та італійські представники ЄНП незадоволені тим, що вважають пропозицію Лізе надто сприятливою для кліматичних цілей. Група «Європа суверенних націй», до якої входять члени німецької «Альтернативи для Німеччини», домагається повного скасування ETS. «Патріоти за Європу» загалом виступають за істотне уповільнення цієї політики, особливо запланованої системи ETS2. Їхні голоси потенційно можуть стати для ЄНП одним із варіантів підтримки реформи.

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