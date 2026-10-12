Europejski komisarz ds. migracji Magnus Brunner wezwał kraje UE do zlikwidowania przed kolejnym okresem bożonarodzeniowym kolejek na lotniskach związanych z wdrożeniem systemu wjazdu/wyjazdu. Szczególnie wspomniał o lotnisku Brussels Airport w Zaventem w Belgii, gdzie w ubiegłym miesiącu pasażerowie czekali na kontrolę nawet pięć godzin, informuje Politico.

Odpowiedzialność krajów i lotnisk

Brunner bronił cyfrowego systemu UE, który rejestruje odciski palców i wizerunki twarzy obywateli państw spoza UE podczas wjazdu do strefy Schengen. Jak stwierdził, państwa członkowskie miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie, ponieważ same zgodziły się na nowy system. Europejski komisarz nazwał go kwestią bezpieczeństwa i oświadczył, że odpowiedzialność za jego właściwe funkcjonowanie spoczywa na krajach UE.

System zaczęto stopniowo wdrażać rok temu, a od kwietnia w pełni działa on we wszystkich przejściach granicznych na zewnętrznych granicach strefy Schengen. Jednocześnie latem spowodował długie opóźnienia na wielu lotniskach: niektóre kraje wyłączały go w okresach największego natężenia ruchu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór o przepustowość

Przedstawiciel belgijskiego ministra spraw wewnętrznych Bernarda Quintina, odpowiadając na krytykę, oświadczył, że policja w pełni obsadza wszystkie 12 stanowisk pracy w strefie przylotów. Jednocześnie, jak powiedział, infrastruktura Brussels Airport Company może obsłużyć jedynie 500–600 pasażerów z lotów spoza strefy Schengen na godzinę, podczas gdy w intensywne dni między 6:00 a 10:00 przylatuje niemal 3 500 takich pasażerów.

Lotnisko poinformowało, że wszystkie zaangażowane strony pracują nad skróceniem opóźnień. Testowane są tam nowe elektroniczne bramki i kioski wstępnej rejestracji, szkoleni są dodatkowi policjanci oraz oceniana jest potrzeba nowej infrastruktury.

Według Brunnera system wjazdu/wyjazdu zarejestrował już niemal 230 mln wjazdów i wyjazdów w około 1 500 przejściach granicznych. Odmówiono wjazdu około 80 tys. osób, w tym 2 tys. osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa z powodu możliwych powiązań z terroryzmem lub przestępczością zorganizowaną.

Czytaj nas na