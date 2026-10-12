欧盟移民事务委员马格努斯·布伦纳呼吁欧盟国家在下一个圣诞节期间之前消除因启用出入境系统而产生的机场排队问题。他特别提到比利时扎芬特姆的布鲁塞尔机场，上个月乘客等待通关的时间长达五小时，Politico报道。

国家和机场的责任

布伦纳为欧盟的数字系统辩护，该系统在非欧盟国家公民进入申根区时记录其指纹和面部图像。他表示，成员国有足够时间进行准备，因为它们自己同意采用这一新系统。这位欧盟委员称其事关安全，并表示确保系统正常运行的责任在于欧盟国家。

该系统于一年前开始逐步实施，自4月起已在申根区外部边界的所有过境点全面运行。同时，它在夏季导致许多机场出现长时间延误：一些国家在高峰期将其关闭。

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关于处理能力的争议

比利时内政部长贝尔纳·昆廷的一名代表回应批评时表示，警方已为抵达区域的全部12个工作岗位配齐人员。但他同时表示，布鲁塞尔机场公司基础设施每小时只能处理500至600名来自非申根航班的乘客，而在繁忙日的6:00至10:00期间，抵达的此类乘客接近3,500人。

机场表示，所有相关方都在努力缩短延误时间。机场正在测试新的电子闸门和预登记自助终端，培训更多警察，并评估对新基础设施的需求。

据布伦纳称，出入境系统已在约1,500个过境点记录了近2.3亿次入境和出境。约8万人被拒绝入境，其中包括2,000名因可能与恐怖主义或有组织犯罪有关联而被视为安全威胁的人。

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